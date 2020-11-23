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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Masterchef’te aşk bombası! Uğur ve Tanya…
Masterchef Türkiye'den geçtiğimiz haftalarda elenen Tanya Kilitkayalı, ilk haftalarda elenen Berk İlter'in Youtube'daki programına konuk oldu. Yarışmaya katıldığı dönemde nişanlı olan Kilitkayalı, ilişkisini sonlandırdığını açıkladı. Başka bir programa konuk olan Berker Başmanav'ın yaptığı itirafı ise Uğur ve Tanya arasında aşk olduğu iddiasını gündeme getirdi.
Giriş Tarihi: 23.11.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 14:47
'MasterChef Türkiye 2020'den elenen Berk İlter, YouTube'da yayınlanan 'Kaybedilenler Kulübü' programına, yarışmadan arkadaşı Tanya Kilitkayalı'yı konuk etti. Tanya'nın özel hayatıyla ilgili açıklaması dikkat çekti. Bir başka programa katılan Berker Başmanav'ın itirafı da ortalığı karıştırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Berk İlter ile birlikte yemek yapan Tanya Kilitkayalı, hakkında merak edilenleri anlatırken, "Nişanlımdan ayrıldım, sevgilim olabilir" sözleri kafaları karıştırdı.
MasterChef Tanya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Youtube'da program yapmaya düşünmüyorum. Şimdilik planlarım işime yoğunlaşmak. Survivor'a katılmayacağım. Çok zor bir yarışma, o psikolojiye hazır değilim.
- Yarışmada en sevdiğim arkadaşım Ebru. Favorilerim Ebru ve Uğur, ama Serhat finale kadar gider.
- Kıbrıs Kilitkayalı'yım. Köy bizim (gülüyor). En büyük hedefim Türk mutfağını daha ileri taşımak. Çalışmalara da başladım. Kitap çıkarmayı düşünüyorum.
- Evli değilim. Nişanlım vardı, anlaşamadık ayrıldık. Sevgilim olabilir sanki! O soru işareti olarak kalsın.