Masterchef’te aşk bombası! Uğur ve Tanya…

Masterchef Türkiye'den geçtiğimiz haftalarda elenen Tanya Kilitkayalı, ilk haftalarda elenen Berk İlter'in Youtube'daki programına konuk oldu. Yarışmaya katıldığı dönemde nişanlı olan Kilitkayalı, ilişkisini sonlandırdığını açıkladı. Başka bir programa konuk olan Berker Başmanav'ın yaptığı itirafı ise Uğur ve Tanya arasında aşk olduğu iddiasını gündeme getirdi.