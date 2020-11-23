MasterChef'in Somer Şef'i şaşırttı! Somer Sivrioğlu aslen nereli?

MasterChef yarışması ile herkesçe tanınan isimlerden biri olan Somer Sivrioğlu yarışmada üç sezondur jüri üyeliği yapıyor. Yarışmada babacan tavrı ve ince esprileri ile tanınan Somer Sivrioğlu hakkında vatandaşlar merak ettiklerini internette arıyor. Somer Sivrioğlu ile ilgili en çok memleketi merak ediliyor. İşte Sobaşta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...