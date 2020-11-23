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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MasterChef'in Somer Şef'i şaşırttı! Somer Sivrioğlu aslen nereli? MasterChef'in Somer Şef'i şaşırttı! Somer Sivrioğlu aslen nereli?
MasterChef Türkiye'nin jürilerinden biri olan ve sempatikliğiyle sevilen isimler arasında yer alan Somer Şef'in tam adı Somer Sivrioğlu. Somer Şef yarışmacılarla girdiği diyaloglar ve giydiği ilginç kıyafetlerle tanınırken, izleyici tarafından internet dünyasında en çok aranan isimlerden birisi oldu. MasterChef Türkiye programının merak edilen ismi Somer Sivrioğlu bakın aslen nereliymiş?
Giriş Tarihi: 23.11.2020 14:56 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 15:01
MasterChef yarışması ile herkesçe tanınan isimlerden biri olan Somer Sivrioğlu yarışmada üç sezondur jüri üyeliği yapıyor. Yarışmada babacan tavrı ve ince esprileri ile tanınan Somer Sivrioğlu hakkında vatandaşlar merak ettiklerini internette arıyor. Somer Sivrioğlu ile ilgili en çok memleketi merak ediliyor. İşte Sobaşta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez
Kadir Doğulu - Mersin
Barış Arduç – Ankara
Aytaç Şaşmaz – İstanbul