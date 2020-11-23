Kuruluş Osman’a bomba transfer! Dünyaca ünlü boksör Zabit Samedov kadroda

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'a bomba bir transfer daha gerçekleşti. İkinci sezonunda sürpriz isimleri ekrana getirmeye devam eden Kuruluş Osman'ın kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Dünyaca ünlü kick boksçu Zabit Samedov dizinin kadrosuna katıldı. Samedov'un 35. bölümde ilk kez izleyici karşısına çıkacak olması Türk dünyasında büyük heyecan yarattı.