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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman’a bomba transfer! Dünyaca ünlü boksör Zabit Samedov kadroda Kuruluş Osman’a bomba transfer! Dünyaca ünlü boksör Zabit Samedov kadroda
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'a bomba bir transfer daha gerçekleşti. İkinci sezonunda sürpriz isimleri ekrana getirmeye devam eden Kuruluş Osman'ın kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Dünyaca ünlü kick boksçu Zabit Samedov dizinin kadrosuna katıldı. Samedov'un 35. bölümde ilk kez izleyici karşısına çıkacak olması Türk dünyasında büyük heyecan yarattı.
Giriş Tarihi: 23.11.2020 13:05 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 13:09
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', ikinci sezonunda sürpriz isimleri ekrana getirmeye devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dizinin dikkat çeken yeni transferi, dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov oldu. Samedov, 'Kuruluş Osman'ın bu Çarşamba yayınlanacak 35'inci bölümünde ilk kez seyirci karşısına çıkacak.
Kick boks dünyasının en popüler isimlerinden biri olan, dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu unvanlarına sahip, katıldığı birçok turnuva ve şampiyonada Türk dünyasının göğsünü kabartan Zabit Samedov, reyting rekortmeni 'Kuruluş Osman' dizisiyle birlikte oyunculuğa adım attı.
Zabit Samedov'un 'Kuruluş Osman' kadrosunda yer alması özellikle Türk dünyasında büyük heyecan yaratırken, ünlü kick boksçunun kadroya katıldığını dizinin yapımcısı, senaryo yazarı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesaplarından şu sözlerle duyurdu:
"Tüm dünyada başarılarıyla göğsümüzü kabartan Azerbaycanlı kick boks ustası Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine katıldı. Can Azerbaycan'a selam olsun. Ordularımız Muzaffer olsun."