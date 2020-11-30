MasterChef'in Mehmet Şef'i fanatik çıktı! Bakın hangi takımlıymış

MasterChef'in asabi ustası Mehmet Şef, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Sert mizacıyla yarışmacılara stüdyoyu dar eden MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya, tuttuğu takım ile sosyal medyayı salladı. Hayatı başarılarla dolu olan usta aşçı, adını dünyaya 2008'de duyurdu. Almanya'da düzenlenen Ika Olimpiyade Der Köche A katagorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü alan Mehmet Şef, şimdilerde jüri olduğu MasterChef programında adeta tozu dumana katıyor. Mehmet Şef programdaki tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.