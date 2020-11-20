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20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Masterchef'in İtalyan Şefi Danilo ile eşi arasındaki bilinmeyenler hayrete düşürüyor Masterchef'in İtalyan Şefi Danilo ile eşi arasındaki bilinmeyenler hayrete düşürüyor
Masterchef'in yeni sezona başlamasının ardından İtalyan Şef Danilo Zanna yeniden gündeme oturdu. ATV ekranalrında "Elin Oğlu" karakteri ile milyonlarca insanın kalbine giren sempatik isimin hayatı merak ediliyor. Evlendikten sonra Türkiye'ye yerleşen İtalyan Şef, kendine has tavırlarıyla adından söz ettirmeye başladı.
Giriş Tarihi: 20.11.2020 22:24 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 22:34
MasterChef Türkiye'nin sevilen jürisi Danilo Zanna sıcakkanlı tavırları ve bozuk Türkçe'siyle ekranların fenomen isimlerinden biri oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yarışmacıların en sevdiği şeflerin en başında gelen Danilo Zanna ile ilgili internette araştırma yapanlar en çok Danilo Zanna'nın eşini merak etti.
İşte başta Danilo Zanna'nın eşi olmak üzere birçok ünlünün eşleri ve sevgilileri...
MELİKE İPEK YALOVA
MELİKE İPEK YALOVA VE EŞİ ALTUĞ GÜLTAN.