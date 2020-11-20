Bağırsaktan yaptı talebe yetişemiyor! Yurt dışından teklif yağıyor! Enstrüman...

'DANA VE KUZU BAĞIRSAĞINDAN YAPIYORUM'

Telleri evinde yaptığını söyleyen İrfan Yakar, "İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı klasik kemençe mezun olduğum saz. Bu sazın üzerinde bulunan teller normalde plastik raket tellerinden oluyor ya da metal teller kullanılıyor. Fakat buna ruhunu ise bağırsaktan yapılan teller veriyor. Dana ya da kuzu bağırsağından olabilir, yabancılarda domuz bağırsağı bile kullanan oluyor ama bizim kültürümüze uymadığı için biz dana ve kuzuyu tercih ediyoruz. Ben bunun yapımına evimin balkonunda başladım. Bağırsakla çalışmak göründüğü gibi temiz bir iş değil. Biraz koku yaymaya başlayınca dedemden kalma evimde yapmaya devam ettim. Bu işe baya bir zaman ayırdım. Yaklaşık 5 senelik bir araştırma ve 7-8 aylık bir pratiğin sonucunda yapmaya başladım" dedi.