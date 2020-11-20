Babil’in Eda’sı Nur Fettahoğlu makyajsız haliyle olay oldu!

Babil dizisinde canlandırdığı Eda karakteriyle bu sezonun en çok konuşulan oyuncularında biri de Nur Fettahoğlu oldu. Dizideki başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Nur Fettahoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla da olay oldu. Tamamen makyajsız halini takipçilerini beğenisine sunan güzel oyuncu sevenlerinden bir kez daha tam puan aldı. İşte Babil'in yıldızı Nur Fettahoğlu'nun makyajsız hali...