MasterChef Türkiye’ye ikinci kez veda eden Azize herkesi şaşırttı! Paylaşımlarını görenler...

Herhangi bir aşçılık eğitimi almamış olan Azize Polat, evlendiği zaman hiçbir şey bilmediğini, kendisine kimsenin bir şey göstermediğini, bu yüzden mutfağa dair ilgisi başladığını belirtmişti. Yarışmacı, iki kez MasterChef'e veda ederken, sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımlar görenleri şaşırttı.