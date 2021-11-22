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MasterChef Türkiye'ye ikinci kez veda eden Azize herkesi şaşırttı! Paylaşımlarını görenler...
MasterChef Türkiye'de yedeklerden ana kadroya giren ve gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Azize Polat ikinci kez yarışmaya veda etti. Her seferinde ev hanımı olduğunu dile getiren Azize'nin yaptığı birçok yemek jüri üyeleri tarafından beğeniliyordu. Azize'nin sosyal medya paylaşımları ise görenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 22.11.2021 09:50Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 09:50