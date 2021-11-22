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Haberler Galeri MasterChef Türkiye'ye ikinci kez veda eden Azize herkesi şaşırttı! Paylaşımlarını görenler...

MasterChef Türkiye'ye ikinci kez veda eden Azize herkesi şaşırttı! Paylaşımlarını görenler...

MasterChef Türkiye'de yedeklerden ana kadroya giren ve gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Azize Polat ikinci kez yarışmaya veda etti. Her seferinde ev hanımı olduğunu dile getiren Azize'nin yaptığı birçok yemek jüri üyeleri tarafından beğeniliyordu. Azize'nin sosyal medya paylaşımları ise görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 22.11.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 09:50
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MasterChef Türkiye’ye ikinci kez veda eden Azize herkesi şaşırttı! Paylaşımlarını görenler...

MasterChef Türkiye'de pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasındaki isimler arasında Sergen, Hasan, Azize, Tahsin, Pelin ve Safanur yer alıyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MasterChef Türkiye’ye ikinci kez veda eden Azize herkesi şaşırttı! Paylaşımlarını görenler...

MasterChef yarışmasında yedeklerden ana kadroya dahil olan ve performansıyla dikkat çeken Azize Polat yarışmaya veda etti.

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MasterChef Türkiye’ye ikinci kez veda eden Azize herkesi şaşırttı! Paylaşımlarını görenler...

MASTERCHEF AZİZE KİMDİR?

Azize Polat, 35 yaşında bir ev hanımı. Aslen Adanalı olan MasterChef Azize, Adana da Yüreğir 75. Lisesinden mezun oldu. 3, 10, 14 yaşlarında üç çocuk annesi olan Azize Polat, iki kez başvurduğu MasterChef Türkiye yarışmasına üçüncü başvurusunda kabul edilmiştir. Azize, yarışmaya katılabilmek için 30 kilo verdiğini açıklamıştı.

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MasterChef Türkiye’ye ikinci kez veda eden Azize herkesi şaşırttı! Paylaşımlarını görenler...

Herhangi bir aşçılık eğitimi almamış olan Azize Polat, evlendiği zaman hiçbir şey bilmediğini, kendisine kimsenin bir şey göstermediğini, bu yüzden mutfağa dair ilgisi başladığını belirtmişti. Yarışmacı, iki kez MasterChef'e veda ederken, sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımlar görenleri şaşırttı.

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MasterChef Türkiye’ye ikinci kez veda eden Azize herkesi şaşırttı! Paylaşımlarını görenler...