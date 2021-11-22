HaberlerGaleriCamdaki Kız dizisinin gamsız annesi Feride fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı! Nalan'a korse giydiren Feride'ye bakın siz
Camdaki Kız dizisinin gamsız annesi Feride fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı! Nalan'a korse giydiren Feride'ye bakın siz
Camdaki Kız dizisinde takıntılı ve gaddar anne Feride rolüyle izleyenlerin tüylerini ürperten Nur Sürer'in fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Genç kızına korse giymeye zorlayan ve yaptığı işkencelerle adından söz ettiren Sürer görenleri şaşkına çevirdi.