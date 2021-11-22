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Camdaki Kız dizisinin gamsız annesi Feride fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı! Nalan'a korse giydiren Feride'ye bakın siz

Camdaki Kız dizisinde takıntılı ve gaddar anne Feride rolüyle izleyenlerin tüylerini ürperten Nur Sürer'in fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Genç kızına korse giymeye zorlayan ve yaptığı işkencelerle adından söz ettiren Sürer görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 22.11.2021 10:40
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Camdaki Kız dizisinin gamsız annesi Feride fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı! Nalan’a korse giydiren Feride’ye bakın siz

Kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema filminde rol alsa da Türkiye onu Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın işkenceci ve gamsız annesi olarak tanıdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Camdaki Kız dizisinin gamsız annesi Feride fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı! Nalan’a korse giydiren Feride’ye bakın siz

Dizide geçmişte yaşadığı büyük travmasından dolayı kızı Nalan adeta kafese koyup korumak isteyen Feride rolüyle adından söz ettiren Nur Sürer en çok merak edilen isimler arasında yer aldı.

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Camdaki Kız dizisinin gamsız annesi Feride fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı! Nalan’a korse giydiren Feride’ye bakın siz

Sektörde 42. yılını geride bırakan usta oyuncu Nur Sürer'in gençlik fotoğrafı ise görenleri şaşırttı.

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Camdaki Kız dizisinin gamsız annesi Feride fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı! Nalan’a korse giydiren Feride’ye bakın siz

İşte başta Nur Sürer olmak üzere birçok ünlü ismin şaşırtan değişimleri.

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Camdaki Kız dizisinin gamsız annesi Feride fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı! Nalan’a korse giydiren Feride’ye bakın siz

Pınar Deniz