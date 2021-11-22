22 Kasım 2021, Pazartesi
Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Ameliyata alındı
Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi'nden açıklama geldi. Açıklamada "Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.
Giriş Tarihi: 22.11.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 09:50
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