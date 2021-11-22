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Haberler Galeri Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Ameliyata alındı

Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Ameliyata alındı

Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi'nden açıklama geldi. Açıklamada "Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Giriş Tarihi: 22.11.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 09:50
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Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Ameliyata alındı

Geçirdiği rahatsızlık sonrası apar topar hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'dan yeni haber geldi. Tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi usta oyuncunun son durumunu açıkladı.

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Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Ameliyata alındı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Kadir İnanır ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Ameliyata alındı

YOĞUN BAKIMDA

Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi'nden açıklama yapıldı.

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Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Ameliyata alındı

Açıklamada, "Üniversite Hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

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Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Ameliyata alındı

İki gündür doktor gözetiminde olan İnanır dün bir operasyon geçirdi. Hayat arkadaşı Jülide Kural yaptığı açıklamada Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirmişti.