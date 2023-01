Furkan Can Ağca kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Kısmetse Olur Furkan Elendi mi? Neden yok? İfşa etti Diskalifiye oldu!

Kısmetse Olur Furkan Elendi mi sorusu yayınlanan 26. bölümün ardından sıklık kazandı. Geçtiğimiz günlerde yarışmacısı olduğu program ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile her şeyin sahte olduğunu iddia eden Furkan Can Ağca diskalifiye edildi. Peki Furkan Can Ağca kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Kısmetse Olur Furkan ile ilgili tüm merak edilenler...