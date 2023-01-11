11 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hülya Avşar'dan çalışanlarına büyük jest! İşte tüm ekibine sunduğu imkanlar

Hülya Avşar'dan çalışanlarına büyük jest! İşte tüm ekibine sunduğu imkanlar

Her hareketiyle olay olmayı başaran Hülya Avşar şimdi de çalışanlarına sunduğu imkanlarla adından söz ettirdi. İşine gösterdiği özeni çalışanlarına da veren Avşar yaptığı her iş sonrası muhasebecisinden asistanına, basın danışmanından şoförüne kadar tüm ekibine 'göz hakkı' adı altında prim veriyor. İşte ekibine sunduğu imkanlar...

Giriş Tarihi: 11.01.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 10:10
  • 1
  • 185
Hülya Avşar’dan çalışanlarına büyük jest! İşte tüm ekibine sunduğu imkanlar

Hülya Avşar, patron olarak ekibini koruyup kolluyor! Ünlü sanatçı, sigortasız eleman çalıştırmıyor, hastalanan personelini en iyi hastanelerde muayene ettiriyor, yaptığı iş sözleşmelerine "Ekibim en az 8 saat uyumalı, hafta sonu izin yapmalı" gibi özel maddeler koyduruyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 185
Hülya Avşar’dan çalışanlarına büyük jest! İşte tüm ekibine sunduğu imkanlar

Sabah'ın haberine göre; herkesin derdiyle tek tek ilgilenen Avşar'ın yaptığı her iş sonrası da ekibine 'göz hakkı' adı altında prim verdiği ortaya çıktı.

  • 3
  • 185
Hülya Avşar’dan çalışanlarına büyük jest! İşte tüm ekibine sunduğu imkanlar

59 yaşındaki sanatçı çalışanlarına, maaşları ölçüsünde ekstra ödeme yapıyor.

  • 4
  • 185
Hülya Avşar’dan çalışanlarına büyük jest! İşte tüm ekibine sunduğu imkanlar

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 1997 yılında nikâh masasına oturmuş, 1998'de Zehra adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. İkili, ihanet gerekçesiyle 2005'te evliliklerini sonlandırmıştı.

  • 5
  • 185
Hülya Avşar’dan çalışanlarına büyük jest! İşte tüm ekibine sunduğu imkanlar

Ünlü şarkıcı, Kaya Çilingiroğlu-Feraye Tanyolaç ilişkisinin ortaya çıktığı, 18 yıl önce yaşanan meşhur 'Ferrari' olayına dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.