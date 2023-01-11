Hülya Avşar'dan çalışanlarına büyük jest! İşte tüm ekibine sunduğu imkanlar

Her hareketiyle olay olmayı başaran Hülya Avşar şimdi de çalışanlarına sunduğu imkanlarla adından söz ettirdi. İşine gösterdiği özeni çalışanlarına da veren Avşar yaptığı her iş sonrası muhasebecisinden asistanına, basın danışmanından şoförüne kadar tüm ekibine 'göz hakkı' adı altında prim veriyor. İşte ekibine sunduğu imkanlar...