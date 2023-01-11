MASTERCHEF ŞAMPİYONU 2023 kim oldu? Büyük ödülü kazanan isim belli oldu! Metin mi, Kıvanç mı? 10 Ocak MASTERCHEF KAZANANI

10 Ocak Salı günü final bölümü ile ekranlara gelen MasterChef yarışmasında final heyecanı nefesleri kesti. Metin Yavuz ile Kıvanç Karadeniz arasında yaşanan kıyasıya rekabet sonucunda kazanan isim büyük ödülün sahibi oldu. Peki, MasterChef şampiyonu kim oldu? Metin mi, Kıvanç mı? 2023 MasterChef büyük ödülünü kim kazandı? İşte MasterChef 2023 şampiyonu...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 11.01.2023 08:32 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 08:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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