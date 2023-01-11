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Haberler Galeri MASTERCHEF ŞAMPİYONU 2023 kim oldu? Büyük ödülü kazanan isim belli oldu! Metin mi, Kıvanç mı? 10 Ocak MASTERCHEF KAZANANI

MASTERCHEF ŞAMPİYONU 2023 kim oldu? Büyük ödülü kazanan isim belli oldu! Metin mi, Kıvanç mı? 10 Ocak MASTERCHEF KAZANANI

10 Ocak Salı günü final bölümü ile ekranlara gelen MasterChef yarışmasında final heyecanı nefesleri kesti. Metin Yavuz ile Kıvanç Karadeniz arasında yaşanan kıyasıya rekabet sonucunda kazanan isim büyük ödülün sahibi oldu. Peki, MasterChef şampiyonu kim oldu? Metin mi, Kıvanç mı? 2023 MasterChef büyük ödülünü kim kazandı? İşte MasterChef 2023 şampiyonu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2023 08:32 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 08:37
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MASTERCHEF ŞAMPİYONU 2023 kim oldu? Büyük ödülü kazanan isim belli oldu! Metin mi, Kıvanç mı? 10 Ocak MASTERCHEF KAZANANI

MasterChef 2023 şampiyonu kim oldu, sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de final heyecanı yaşandı. İki finalistin kıyasıya rekabeti nefesleri keserken büyük ödülün sahibi olan isim de merak konusu oldu. Peki, MasterChef şampiyonu kim oldu? 2023 MasterChef birincilik ödülünü kim aldı? Metin mi, Kıvanç mı kazandı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MASTERCHEF ŞAMPİYONU 2023 kim oldu? Büyük ödülü kazanan isim belli oldu! Metin mi, Kıvanç mı? 10 Ocak MASTERCHEF KAZANANI

MASTERCHEF ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NEDİR?

MasterChef 2022-2023 final ödülü olarak MG marka otomobil verildi.

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MASTERCHEF ŞAMPİYONU 2023 kim oldu? Büyük ödülü kazanan isim belli oldu! Metin mi, Kıvanç mı? 10 Ocak MASTERCHEF KAZANANI

KAZANAN YARIŞMACI KİM?

MasterChef Türkiye yarışmasının 2022 şampiyonu Metin oldu.

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MASTERCHEF ŞAMPİYONU 2023 kim oldu? Büyük ödülü kazanan isim belli oldu! Metin mi, Kıvanç mı? 10 Ocak MASTERCHEF KAZANANI

MASTERCHEF FİNALİ 1. OYUN PUANLARI:

KIVANÇ: 20

METİN: 12

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MASTERCHEF ŞAMPİYONU 2023 kim oldu? Büyük ödülü kazanan isim belli oldu! Metin mi, Kıvanç mı? 10 Ocak MASTERCHEF KAZANANI

MASTERCHEF FİNALİ 2. OYUN PUANLARI:

KIVANÇ: 41

METİN:42