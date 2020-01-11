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MasterChef Rıfat final gecesi ortalıkta yoktu! Günler sonra ortaya çıkan MasterChef Rıfat'ın fotoğrafları olay oldu

MasterChef Türkiye yarışmasındaki renkli kişiliği ile dikkat çeken Rıfat Yurttaş, bir süredir ortalıkta görünmüyordu. Öyle ki, Rıfat Yurttaş MasterChef Türkiye'nin büyük finalinde bile yoktu. O büyük gecede gözlerin aradığı Rıfat günler sonra ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük ilgi gören MasterChef Rıfat'ın yazdıkları alkış aldı. Peki Rıfat Yurttaş neredeydi? Askere gittiği için MasterChef finaline katılamayan Yurttaş tezkeresini aldı. İşte herkesi duygulandıran o mesajı ve fotoğrafları.

Giriş Tarihi: 11.01.2020 00:30 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 00:43
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MasterChef Rıfat final gecesi ortalıkta yoktu! Günler sonra ortaya çıkan MasterChef Rıfat'ın fotoğrafları olay oldu

Askere gittiği için MasterChef Türkiye finaline katılamayan Rıfat Yurttaş günler sonra ortaya çıktı. Renkli kişiliği ve yarışmadaki rakiplerine karşı tavırlarıyla büyük takdir toplayan MasterChef Rıfat tezkeresini aldı. Askerlik fotoğraflarını paylaşan Rıfat Yurttaş'ın mesajı beğeni yağmuruna tutuldu.

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MasterChef Rıfat final gecesi ortalıkta yoktu! Günler sonra ortaya çıkan MasterChef Rıfat'ın fotoğrafları olay oldu

Peki kimdir MasterChef Rıfat Yurttaş? İşte Rıfat Yurttaş'ın özel hayatına dair bilgiler ve askerlik fotoğrafları.

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MasterChef Rıfat final gecesi ortalıkta yoktu! Günler sonra ortaya çıkan MasterChef Rıfat'ın fotoğrafları olay oldu

"SÖZ KONUSU VATANSA..."

Rıfat Yurttaş paylaşımında, "Teskeremizi aldık! Türkiye'nin her yerinden insanla bir kez daha nasıl kardeş olduğumuzu, söz konusu vatansa nasıl tek vücut olduğumuzu anladım. Çok uzun bir eğitim olmadı belki fakat askerlik kurumunu, disiplinini ve gerekirse neler yapabileceğimizi hepimiz anladık. Tüm komutanlarıma ve asker arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Ardımda tekrarı olmayacak muhteşem bir tecrübe bıraktıkları için..." ifadelerine yer verdi.

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MasterChef Rıfat final gecesi ortalıkta yoktu! Günler sonra ortaya çıkan MasterChef Rıfat'ın fotoğrafları olay oldu

HUKUK KAZANDI AMA...

Rıfat Yurttaş, yemeği yapmak kısmından ziyade yeme kısmına ilgi duyan bir ailenin ferdi. Yurttaş'ın üçüklüğünden beri yemek yapma merakı herkesçe garip karşılanmış. Üniversiteye kadarki süreci, amatörce evde yemek yapan bir kişi olarak sürdürmüş olsa da; üniversitede hukuk fakultesini kazandığı halde gizlice gastronomi bölümü mülakatlarına kaydını yaptırdı.

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MasterChef Rıfat final gecesi ortalıkta yoktu! Günler sonra ortaya çıkan MasterChef Rıfat'ın fotoğrafları olay oldu

YÜZLERCE AŞÇI YETİŞTİRDİ

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi bölümüne başlamasıyla amatörlüğünü, akademik eğitimle silip taçlandırdı. Okul sürecinde Michelin yıldızlı şeflerinden eğitim aldı ve Türkiye'nin en iyi restoran ve otellerinde staj yapma imkanı buldu. Mezun olduğu gibi ustalık ve usta öğreticilik belgelerini aldı. Meslek edindirme kurslarında eğitmen şef olarak yüzlerce aşçı yetiştirdi ve işlere yerleştirdi.