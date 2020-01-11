MasterChef Rıfat final gecesi ortalıkta yoktu! Günler sonra ortaya çıkan MasterChef Rıfat'ın fotoğrafları olay oldu

"SÖZ KONUSU VATANSA..."

Rıfat Yurttaş paylaşımında, "Teskeremizi aldık! Türkiye'nin her yerinden insanla bir kez daha nasıl kardeş olduğumuzu, söz konusu vatansa nasıl tek vücut olduğumuzu anladım. Çok uzun bir eğitim olmadı belki fakat askerlik kurumunu, disiplinini ve gerekirse neler yapabileceğimizi hepimiz anladık. Tüm komutanlarıma ve asker arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Ardımda tekrarı olmayacak muhteşem bir tecrübe bıraktıkları için..." ifadelerine yer verdi.