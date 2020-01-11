BİZE ULAŞIN
MasterChef Rıfat final gecesi ortalıkta yoktu! Günler sonra ortaya çıkan MasterChef Rıfat'ın fotoğrafları olay oldu
MasterChef Türkiye yarışmasındaki renkli kişiliği ile dikkat çeken Rıfat Yurttaş, bir süredir ortalıkta görünmüyordu. Öyle ki, Rıfat Yurttaş MasterChef Türkiye'nin büyük finalinde bile yoktu. O büyük gecede gözlerin aradığı Rıfat günler sonra ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük ilgi gören MasterChef Rıfat'ın yazdıkları alkış aldı. Peki Rıfat Yurttaş neredeydi? Askere gittiği için MasterChef finaline katılamayan Yurttaş tezkeresini aldı. İşte herkesi duygulandıran o mesajı ve fotoğrafları.
Giriş Tarihi: 11.01.2020 00:30 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 00:43
- 1
- 40
- 2
- 40
- 3
- 40
- 4
- 40
- 5
- 40