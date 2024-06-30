30 Haziran 2024, Pazar
Masterchef Mehmet Şef'in sol eline ne oldu? Herkesten saklıyordu, gerçek başka çıktı! Meğer kaza değilmiş...
MasterChef Türkiye 2024 sezonunda da Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya, jüri üyeliği yaparken, yarışmacıların ve şeflerin hayat hikayeleri programa damga vuruyor. Özellikle Mehmet Yalçınkaya'nın yaşadığı acı hikaye, programın son bölümünde duygu dolu anlara sahne oldu. Sol elini sürekli saklayan Mehmet Şef hakkında bir gerçek ortaya çıktı. İşte Mehmet Şef'in acı hikayesi...
Giriş: 30.06.2024 12:17 Güncelleme: 30.06.2024 12:21
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