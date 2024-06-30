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Masterchef Mehmet Şef'in sol eline ne oldu? Herkesten saklıyordu, gerçek başka çıktı! Meğer kaza değilmiş...

MasterChef Türkiye 2024 sezonunda da Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya, jüri üyeliği yaparken, yarışmacıların ve şeflerin hayat hikayeleri programa damga vuruyor. Özellikle Mehmet Yalçınkaya'nın yaşadığı acı hikaye, programın son bölümünde duygu dolu anlara sahne oldu. Sol elini sürekli saklayan Mehmet Şef hakkında bir gerçek ortaya çıktı. İşte Mehmet Şef'in acı hikayesi...

ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 12:17 Güncelleme: 30.06.2024 12:21
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Masterchef Mehmet Şef’in sol eline ne oldu? Herkesten saklıyordu, gerçek başka çıktı! Meğer kaza değilmiş...

TV8 ekranlarında büyük ilgiyle izlenen MasterChef Türkiye 2024 yarışmasında jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya, son bölümde izleyicileri duygusal bir an yaşattı.

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Masterchef Mehmet Şef’in sol eline ne oldu? Herkesten saklıyordu, gerçek başka çıktı! Meğer kaza değilmiş...

Uzun süredir konuşulan ancak doğruluğu netlik kazanmayan iddiaların aksine, Mehmet Şef, sol elinin üç parmağını kaybettiğini doğruladı ve bu konuda ilk kez açıklama yaptı.

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Masterchef Mehmet Şef’in sol eline ne oldu? Herkesten saklıyordu, gerçek başka çıktı! Meğer kaza değilmiş...

Mehmet Şef, bir yarışmacı aracılığıyla başına gelen olaydan bahsetti.

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Masterchef Mehmet Şef’in sol eline ne oldu? Herkesten saklıyordu, gerçek başka çıktı! Meğer kaza değilmiş...

MEHMET YALÇINKAYA'NIN ELİNE NE OLDU?

Bir yarışmacı traktörün pervanesine kaptırdığı uzvu nedeniyle lanetlenmiş gibi hissettiğini, hep saklandığını söyleyerek gözyaşlarını tutamadı.

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Masterchef Mehmet Şef’in sol eline ne oldu? Herkesten saklıyordu, gerçek başka çıktı! Meğer kaza değilmiş...

"LANET DEĞİL KAZA"

Yarışmacıya destek olan Yalçınkaya; "Bu bir lanet değil, bu bir kaza. Ben bugüne kadar bu konuya hiç değinmedim. Etkilendiğim bir şey söyleyeyim. Benim iki tane çocuğumun dövmeleri benim elim. Benzer hikayeleriz aslında. Ben de iki arkadaşımla oynarken..." dedi.