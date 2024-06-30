Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ıydı... Meryem Uzerli’nin kızı Lara kocaman oldu! Annesinin tıpatıp aynısı...

Uzerli, önceki gün Hülya Avşar'ın YouTube kanalındaki programına konuk oldu. Konu aşktan açılınca Uzerli, "Ne zaman aşk başarılı ki? Biriyle beraber olup, onunla hayatının sonuna kadar birlikte olunca başarı mı oluyor? Ya da ayrılınca başarısız mı? Bence aşk için başarılı ya da başarısız diye bir şey yok" dedi. Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Uzerli'ye Avşar, "Hiç evlenmedin değil mi sen? Niye evlenmedin? Neden evlenmediler seninle?" diye sordu.