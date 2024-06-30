30 Haziran 2024, Pazar
Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ıydı... Meryem Uzerli'nin kızı Lara kocaman oldu! Annesinin tıpatıp aynısı...
Muhteşem Yüzyıl, Gecenin Kraliçesi, Cingöz Recai gibi yapımlarla tanınan Meryem Uzerli, büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, son olarak Hülya Avşar'ın programında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Diğer yandan Uzerli'nin eşi ve kızı da merak edildi. Kızı Lara'nın son halini görenler ise şaştı kaldı.
Giriş: 30.06.2024 10:22 Güncelleme: 30.06.2024 10:22
- 1
- 137
- 2
- 137
- 3
- 137
- 4
- 137
- 5
- 137