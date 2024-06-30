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Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ıydı... Meryem Uzerli'nin kızı Lara kocaman oldu! Annesinin tıpatıp aynısı...

Muhteşem Yüzyıl, Gecenin Kraliçesi, Cingöz Recai gibi yapımlarla tanınan Meryem Uzerli, büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, son olarak Hülya Avşar'ın programında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Diğer yandan Uzerli'nin eşi ve kızı da merak edildi. Kızı Lara'nın son halini görenler ise şaştı kaldı.

ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 10:22 Güncelleme: 30.06.2024 10:22
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Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ıydı... Meryem Uzerli’nin kızı Lara kocaman oldu! Annesinin tıpatıp aynısı...

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i olarak akıllara kazınan Meryem Uzerli, yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

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Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ıydı... Meryem Uzerli’nin kızı Lara kocaman oldu! Annesinin tıpatıp aynısı...

Uzerli, önceki gün Hülya Avşar'ın YouTube kanalındaki programına konuk oldu. Konu aşktan açılınca Uzerli, "Ne zaman aşk başarılı ki? Biriyle beraber olup, onunla hayatının sonuna kadar birlikte olunca başarı mı oluyor? Ya da ayrılınca başarısız mı? Bence aşk için başarılı ya da başarısız diye bir şey yok" dedi. Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Uzerli'ye Avşar, "Hiç evlenmedin değil mi sen? Niye evlenmedin? Neden evlenmediler seninle?" diye sordu.

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Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ıydı... Meryem Uzerli’nin kızı Lara kocaman oldu! Annesinin tıpatıp aynısı...

Avşar daha sonra "Yani seni niye kaçırdılar?" diyerek kırdığı potu düzeltmeye çalıştı. Avşar kızı, sorusunun ardından durumu toparlamaya çalışsa da bu soru, sosyal medyanın gündemine oturdu. Uzerli ise her zamanki kibarlığıyla açıklamalarına devam etti. Güzel oyuncu, "O benimle evlenmediler durumu değil. Bazen hayat seni yaşıyor, bazen sen hayatı yaşıyorsun. Bir dönem hayat beni yaşadı. En önemli şey hataları bilmeyerek yapmak" dedi. Bu içten açıklamalarıyla Uzerli, izleyicilerin gönlünde bir kez daha taht kurdu.

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Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ıydı... Meryem Uzerli’nin kızı Lara kocaman oldu! Annesinin tıpatıp aynısı...

Tüm bunların ardından Meryem Uzerli'nin özel hayatı da merak edildi. Özellikle kızı Lara'nın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemdi. Şimdilerde 41 yaşında olan Meryem Uzerli'nin eski sevgilisi Can Ateş'ten olan kızı Lara resmen annesinin kopyası çıktı.

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Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ıydı... Meryem Uzerli’nin kızı Lara kocaman oldu! Annesinin tıpatıp aynısı...

İşte Meryem Uzerli başta olmak üzere ünüllerin çocukları...