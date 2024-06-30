Hababam Sınıfı'nın 'Güdük Necmi'si bakın kimin oğlu çıktı! Baba-oğul Kemal Sunal'ın filminde oynamış...

Kemal Sunal'ın efsaneleşmiş filmlerinden olan 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filmi, yıllar geçse de büyük bir ilgiyle izleniyor. Münir Özkul, Şener Şen,ve Ahmet Sezerel gibi başrollerinde olduğu film şimdilerde oyuncularının hayatlarıyla gündemde. Vefatının üzerinden 7 yıl geçen Halit Akçatepe'nin babasının kim olduğunu duyanlar ise şaşırıyor. Meğer baba-oğul Kemal Sunal'ın filminde birlikte oynamış. İşte Halit Akçatepe'nin babası...