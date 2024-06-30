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Hababam Sınıfı'nın 'Güdük Necmi'si bakın kimin oğlu çıktı! Baba-oğul Kemal Sunal'ın filminde oynamış...

Kemal Sunal'ın efsaneleşmiş filmlerinden olan 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filmi, yıllar geçse de büyük bir ilgiyle izleniyor. Münir Özkul, Şener Şen,ve Ahmet Sezerel gibi başrollerinde olduğu film şimdilerde oyuncularının hayatlarıyla gündemde. Vefatının üzerinden 7 yıl geçen Halit Akçatepe'nin babasının kim olduğunu duyanlar ise şaşırıyor. Meğer baba-oğul Kemal Sunal'ın filminde birlikte oynamış. İşte Halit Akçatepe'nin babası...

ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 14:52
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Hababam Sınıfı’nın ’Güdük Necmi’si bakın kimin oğlu çıktı! Baba-oğul Kemal Sunal’ın filminde oynamış...

'Hababam Sınıfı', Şabanoğlu Şaban, Süt Kardeşler, Salak Milyoner gibi Yeşilçam'ın unutulmayan filmleri arasında yer alıyor. Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu filmde Güdük Necmi karakteriyle hafızalarımıza kazınan Halit Akçatepe hakkında ortaya çıkan bir bilgi duyanları şaşırttı.

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Hababam Sınıfı’nın ’Güdük Necmi’si bakın kimin oğlu çıktı! Baba-oğul Kemal Sunal’ın filminde oynamış...

Ayşen Grufa, Kemal Sunal gibi isimlerle aynı filmde rol alan Halit Akçatepe, 31 Mart 2017 tarihinde İstanbul'da 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Hababam Sınıfı’nın ’Güdük Necmi’si bakın kimin oğlu çıktı! Baba-oğul Kemal Sunal’ın filminde oynamış...

İki kez evlenen oyuncu ilk evliliğini 1963 yılında Tülin Akçatepe ile yapmış bu evliliğinden Itır ve Ebru isminde iki kızı olmuştur. 1981 yılında Tülin Hanımdan boşanan oyuncu 1999'da kendisinden 39 yaş küçük olan Rezzan Akçatepe ile evlenmiştir.

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Hababam Sınıfı’nın ’Güdük Necmi’si bakın kimin oğlu çıktı! Baba-oğul Kemal Sunal’ın filminde oynamış...

Bu evliliğinden ise 2001 yılında kızları Günsu doğmuştur.Halit Akçatepe ve Rezzan Akçatepe 2009 yılında boşanmıştır. Peki Halit Akçatepe'nin babasını tanıyor musunuz? Akçatepe babasıyla Hababam Sınıfı filminde oynamış! İşte o isim...

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Hababam Sınıfı’nın ’Güdük Necmi’si bakın kimin oğlu çıktı! Baba-oğul Kemal Sunal’ın filminde oynamış...

Hababam Sınıfında Paşa Nuri, karakterini canlandıran Sıtkı Akçatepe, Halit Akçatepe'nin öz babasıdır.