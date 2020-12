The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli mi? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Çekimleri devam eden dizinin setinden yeni görüntüler paylaşıldı. Hayranları paylaşımların ardından yeni sezon tarihini sorgulamaya başladı. The Witcher 2. sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Netflix'in popüler yapımlarından olan The Witcher'ın ikinci sezonu önce koronavirüs yüzünden daha sonra ise başrol oyuncusu Henry Cavill'in sette yaralanmasından ötürü çekimler birkaç kez durmak zorunda kalmıştı. İşte, The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli mi?