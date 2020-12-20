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20 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri The Witcher hayranlarına müjde: Yeni kareler! The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli mi? The Witcher hayranlarına müjde: Yeni kareler! The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli mi?
The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. The Witcher 2. sezondan yeni kareler yayınlandı. Yayınlanan karelerde oyuncular yer almazken ikinci sezon çekimlerinden genel olarak ortamın gösterildiği yeni görseller paylaşıldı. Hayranları yeni sezon tarihi için Netflix tarafından gelecek açıklamayı bekliyor. İşte, The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli mi?
Giriş Tarihi: 20.12.2020 23:31 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 23:35
The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli mi? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Çekimleri devam eden dizinin setinden yeni görüntüler paylaşıldı. Hayranları paylaşımların ardından yeni sezon tarihini sorgulamaya başladı. The Witcher 2. sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Netflix'in popüler yapımlarından olan The Witcher'ın ikinci sezonu önce koronavirüs yüzünden daha sonra ise başrol oyuncusu Henry Cavill'in sette yaralanmasından ötürü çekimler birkaç kez durmak zorunda kalmıştı. İşte, The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli mi?
GALERİ DEVAM EDİYOR THE WİTCHER 2. SEZON NE ZAMAN?
The Witcher'ın ilk sezonunu büyük bir ilgi ile izlendi. İzleyicisinden tam not alan The Witcher'ın yeni sezon tarihi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı
THE WITCHER KONUSU NEDİR?
Mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların çoğunlukla yaratıklardan daha uğursuz olduğu, karmaşa içindeki bir dünyada kaderine doğru yol alıyor.
The Witcher serisi, Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin aynı isimli fantastik roman serisinden uyarlandı ve izlediğimiz ilk sezon da serinin ikinci kitabı olan The Last Wish'in hikayesine dayanıyor. The Last Wish, yayınlanan ikinci kitap olsa da kronolojik olarak ilk sırada yer alıyor.
İlk sezon, toplamda sekiz bölümden oluşuyordu. Doğaüstü güçlere sahip yaratık avcısı kahramanımız Rivialı Geralt, güçlü ve etkileyici bir büyücü olan Yennefer ve prenses Ciri'nin hikayesini izlediğimiz bu sezonun zaman çizelgesi alışık olduğumuzdan biraz farklı ancak nihayetinde bu karakterlerin yolları kesişiyor.