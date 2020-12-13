Masterchef kim elendi? 13 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayı olan Barbaros, Sefa ve Serhat'ın ardından bir kişinin daha ismi belli olacak. Final oyunda sonuncu olan isim ise yarışmaya ve hayallerine veda edecek. TV8 ekranlarında heyecanla takip edilen yarışma programı Masterchef'te elenen isim sosyal medyanın gündemine oturuyor. İşte, Masterchef kim elendi? 13 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Şampiyonluk adayıydı...