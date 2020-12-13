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Masterchef kim elendi? 13 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Şampiyonluk adayıydı...
Masterchef kim elendi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Masterchef 13 Aralık akşamlı eleme gecesinde bir isim hayallerine veda edecek. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında Serhat, Sefa ve Barbaros eleme adayı olmuştu. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre yarışmada bu hafta elenen isim yeniden ifşa oldu. Yarışmanın takipçileri, "Masterchef kim elendi?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, 13 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Şampiyonluk adayıydı...
Giriş Tarihi: 13.12.2020 23:06 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 00:20
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