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Haberler Galeri Masterchef kim elendi? 13 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Şampiyonluk adayıydı...

Masterchef kim elendi? 13 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Şampiyonluk adayıydı...

Masterchef kim elendi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Masterchef 13 Aralık akşamlı eleme gecesinde bir isim hayallerine veda edecek. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında Serhat, Sefa ve Barbaros eleme adayı olmuştu. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre yarışmada bu hafta elenen isim yeniden ifşa oldu. Yarışmanın takipçileri, "Masterchef kim elendi?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, 13 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Şampiyonluk adayıydı...

Giriş Tarihi: 13.12.2020 23:06 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 00:20
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Masterchef kim elendi? 13 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Şampiyonluk adayıydı...

Masterchef kim elendi? 13 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayı olan Barbaros, Sefa ve Serhat'ın ardından bir kişinin daha ismi belli olacak. Final oyunda sonuncu olan isim ise yarışmaya ve hayallerine veda edecek. TV8 ekranlarında heyecanla takip edilen yarışma programı Masterchef'te elenen isim sosyal medyanın gündemine oturuyor. İşte, Masterchef kim elendi? 13 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Şampiyonluk adayıydı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Masterchef kim elendi? 13 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Şampiyonluk adayıydı...

MASTERCHEF BU HAFTA KİM ELENDİ?

TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programında bir isim hayallerine veda edecek. Serhat, Barbaros ve Sefa'nın ardından son eleme adayı Emir oldu.. Final oyunu sonrasında elenen isim SEFA oldu.

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Masterchef kim elendi? 13 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Şampiyonluk adayıydı...

MASTERCHEF'E BU HAFTA KİM VEDA EDECEK? İŞTE ELEMEYE GİREN İKİ İSİM

MasterChef'te haftanın 3. eleme adayı belli oldu!

MasterChef'in önceki bölümlerinde yayınlanan ilk dokunulmazlık oyununda Sefa eleme potasına gitmişti. Oynanan 2. dokunulmazlık oyununda potaya giden 2. isim Serhat ve 3. isim Barbaros oldu. 3. dokunulmazlık oyunu sonrası (13 Kasım Pazar ) bu akşam 3 eleme adayından birisi yarışmaya veda edecek.

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Masterchef kim elendi? 13 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Şampiyonluk adayıydı...

12 Aralık tarihinde yayınlanan bölümde oylama sonucu dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu. Bu gelişmenin ardından kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık için yarıştı.

İlk oyunu da kaybeden mavi takımdan Sefa haftanın ilk eleme adayı oldu. Bu nedenle mavi takımın diğer iki ismi Barbaros ve Serhat bireysel dokunulmazlık düellosuna çıktı.

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Masterchef kim elendi? 13 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Şampiyonluk adayıydı...

Bireysel dokunulmazlık oyununda Mehmet şefin imza tabağı yapılması istendi. Yarışmacılar, eleme potasına girmemek için Limon meringue ve çikolata kapsül isimli yemekleri yapmaya çalıştı.

Bireysel dokunulmazlığı Barbaros kazandı. Bu sonuçla birlikte Serhat haftanın ikinci eleme adayı oldu ve potaya çıktı.