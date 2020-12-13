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La Casa De Papel hayranlarına müjde: Çekimler bitti! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? LCDP yeni sezon tarihi açıklandı mı?
La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in dünya çapında en çok takip edilen dizileri arasında yer alan La Casa De Papel için geri sayım sürüyor. Final bölümünün ardından "Profesör" karakterinin paylaşımı heyecan yarattı. Birçok ödüle layık görülen dizinin 5. sezon tarihi araştırılıyor. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? LCDP yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 13.12.2020 23:49 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 23:56
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