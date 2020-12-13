La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? LCDP yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyada milyonlarca hayran kitlesine sahip olan La Casa De Papel'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Yayınlanan 4 sezonun ardından büyük ses getiren dizi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Final sezonu olarak da bilinen LCDP Profesör'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? LCDP yeni sezon tarihi açıklandı mı?