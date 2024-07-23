23 Temmuz 2024, Salı
MasterChef jürisi Somer Şef'in eski eşi bakın kimmiş! 18 yıl evli kaldılar! 2 çocuğunun annesi meğerse...
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye, tüm hızıyla devam ediyor. Sydney'de bir Türk restoranı işleten Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla da gündem olmaya başladı. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Sivrioğlu'nun eski eşi merak edildi. Sivrioğlu'nun 18 yıllık evliliği ihanetle son bulmuştu. İşte Somer Şef'in eski eşi ve çocukları...
Giriş: 23.07.2024 12:30
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