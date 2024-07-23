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MasterChef jürisi Somer Şef'in eski eşi bakın kimmiş! 18 yıl evli kaldılar! 2 çocuğunun annesi meğerse...

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye, tüm hızıyla devam ediyor. Sydney'de bir Türk restoranı işleten Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla da gündem olmaya başladı. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Sivrioğlu'nun eski eşi merak edildi. Sivrioğlu'nun 18 yıllık evliliği ihanetle son bulmuştu. İşte Somer Şef'in eski eşi ve çocukları...

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 12:30
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MasterChef jürisi Somer Şef’in eski eşi bakın kimmiş! 18 yıl evli kaldılar! 2 çocuğunun annesi meğerse...

MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda oturan ünlü şef Somer Sivrioğlu, ekranların sevilen isimlerinden biri haline geldi. Sydney'de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı işleten Somer Şef, özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor.

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MasterChef jürisi Somer Şef’in eski eşi bakın kimmiş! 18 yıl evli kaldılar! 2 çocuğunun annesi meğerse...

Aslı Sivrioğlu ile 18 yıllık bir evlilik yaşayan Somer Sivrioğlu, yollarını ayırdı.

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MasterChef jürisi Somer Şef’in eski eşi bakın kimmiş! 18 yıl evli kaldılar! 2 çocuğunun annesi meğerse...

18 yıllık evliliği ihanetle son bulan Somer Sivrioğlu'nun bu evlilikten Deniz ve Derin adında iki çocuğu bulunuyor.

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MasterChef jürisi Somer Şef’in eski eşi bakın kimmiş! 18 yıl evli kaldılar! 2 çocuğunun annesi meğerse...

Sivrioğlu'nun oğlu Deniz Sivrioğlu, tiyatroyla ilgileniyor.

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MasterChef jürisi Somer Şef’in eski eşi bakın kimmiş! 18 yıl evli kaldılar! 2 çocuğunun annesi meğerse...

Öte yandan Somer Sivrioğlu Ayşe Özyılmazel ile aşk yadağı ortaya çıkmıştı. Tüm bunların ardından Sivrioğlu'nun eski eşi de merak konusu oldu.