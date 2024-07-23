MasterChef jürisi Somer Şef’in eski eşi bakın kimmiş! 18 yıl evli kaldılar! 2 çocuğunun annesi meğerse...

MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda oturan ünlü şef Somer Sivrioğlu, ekranların sevilen isimlerinden biri haline geldi. Sydney'de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı işleten Somer Şef, özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor.