Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan'ın eşi oyuncu çıktı! Kurtlar Vadisi dizisinde...

Ebru Özkan, atv'de yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde canlandırdığı 'Leyla' karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Dizinin ardından imaj değiştiren Özkan, yeni haliyle gündem oldu. Sevenleri tarafından yakın takibe alınan güzel oyuncunun kiminle evli olduğu merak edildi. Özkan'ın Kurtlar Vadisi'nde de oynadığını duyanlar şaştı kaldı. İşte Ebru Özkan'ın oyuncu eşi...