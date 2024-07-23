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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan'ın eşi oyuncu çıktı! Kurtlar Vadisi dizisinde...

Ebru Özkan, atv'de yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde canlandırdığı 'Leyla' karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Dizinin ardından imaj değiştiren Özkan, yeni haliyle gündem oldu. Sevenleri tarafından yakın takibe alınan güzel oyuncunun kiminle evli olduğu merak edildi. Özkan'ın Kurtlar Vadisi'nde de oynadığını duyanlar şaştı kaldı. İşte Ebru Özkan'ın oyuncu eşi...

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 13:03
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan’ın eşi oyuncu çıktı! Kurtlar Vadisi dizisinde...

"Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinde hayat verdiği Leyla karakteriyle büyük beğeni toplayan Ebru Özkan, yeni imajıyla gündeme geldi.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan’ın eşi oyuncu çıktı! Kurtlar Vadisi dizisinde...

İmaj değiştiren oyuncu, son halini sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu. Uzun saçlarını kestiren Özkan'ın bu hali beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan’ın eşi oyuncu çıktı! Kurtlar Vadisi dizisinde...

Özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. 7 yıl önce evlendiği eşinin de oyuncu olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan’ın eşi oyuncu çıktı! Kurtlar Vadisi dizisinde...

Güzel oyuncunun eşi, bir zamanlar "Elveda Rumeli" dizisiyle Türk izleyicisinin gönlünde taht kurduktan sonra "Sakarya Fırat" ve "Kurtlar Vadisi Pusu", "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" gibi ses getiren yapımlarda da rol almış. Şaban Kurtlar Vadisi'nde Gölge karakterine hayat vermiş.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan’ın eşi oyuncu çıktı! Kurtlar Vadisi dizisinde...

İşte Başta Ebru Özkan olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...