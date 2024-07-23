23 Temmuz 2024, Salı
Mert Demir'in annesi konuştu! Serenay Sarıkaya'yı öve öve bitiremedi! Evlilik sorusu sorulunca...
'Medcezir', 'Aile', 'Şahmeran' gibi birçok dizi ve reklam projelerinde yer alan Serenay Sarıkaya, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde. Şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Sarıkaya, bu kez de müstakbel kayınvalidesinin açıklamalarıyla gündem oldu. Mert Demir'in annesi Serenay Sarıkaya'yı övmelere doyamadı. İşte haberin ayrıntıları...
Giriş: 23.07.2024 11:26
- 1
- 118
- 2
- 118
- 3
- 118
- 4
- 118
- 5
- 118