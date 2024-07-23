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Mert Demir'in annesi konuştu! Serenay Sarıkaya'yı öve öve bitiremedi! Evlilik sorusu sorulunca...

'Medcezir', 'Aile', 'Şahmeran' gibi birçok dizi ve reklam projelerinde yer alan Serenay Sarıkaya, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde. Şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Sarıkaya, bu kez de müstakbel kayınvalidesinin açıklamalarıyla gündem oldu. Mert Demir'in annesi Serenay Sarıkaya'yı övmelere doyamadı. İşte haberin ayrıntıları...

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 11:26
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Mert Demir’in annesi konuştu! Serenay Sarıkaya’yı öve öve bitiremedi! Evlilik sorusu sorulunca...

Serenay Sarıkaya, son dönemlerde Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemde! Serenay Sarıkaya, Mert Demir ilişkisi doludizgin devam ediyor.

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Mert Demir’in annesi konuştu! Serenay Sarıkaya’yı öve öve bitiremedi! Evlilik sorusu sorulunca...

Son olarak, şarkıcı Mert Demir'in annesi oğlunun konseri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcının annesi Gülgün Demir'in açıklamaları magazin gündemine düştü.

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Mert Demir’in annesi konuştu! Serenay Sarıkaya’yı öve öve bitiremedi! Evlilik sorusu sorulunca...

Mert Demir'in annesi Gülgün Demir, "Evet daha önce görüştüm Serenay'la. İkisi de birbiriyle çok mutlu" diye konuştu.

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Mert Demir’in annesi konuştu! Serenay Sarıkaya’yı öve öve bitiremedi! Evlilik sorusu sorulunca...

EVLİLİK SORUSUNA ÇARPICI CEVAP

Evlilik sorusu üstüne ise anne Demir, "Kendileri nasıl isterse öyle olur. Bana bunları sormayın, bunlar ikisinin bileceği şeyler. Şu an gayet iyiler, ilişkilerini onaylıyorum, nasıl istiyorlarsa öyle devam etsinler" dedi.

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Mert Demir’in annesi konuştu! Serenay Sarıkaya’yı öve öve bitiremedi! Evlilik sorusu sorulunca...

Tüm bu açıklamaların ardından Sarıkaya'nın annesi de merak konusu oldu.