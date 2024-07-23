Mert Demir’in annesi konuştu! Serenay Sarıkaya’yı öve öve bitiremedi! Evlilik sorusu sorulunca...

EVLİLİK SORUSUNA ÇARPICI CEVAP

Evlilik sorusu üstüne ise anne Demir, "Kendileri nasıl isterse öyle olur. Bana bunları sormayın, bunlar ikisinin bileceği şeyler. Şu an gayet iyiler, ilişkilerini onaylıyorum, nasıl istiyorlarsa öyle devam etsinler" dedi.