01 Eylül 2024, Pazar
MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'yi görenler çok şaşırıyor! Meğerse kardeşleri...
Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile birlikte MasterChef Türkiye'nin jüri üyeliğini üstlenen Mehmet Yalçınkaya'nın özel hayatı merak konusu oluyor. Yalçınkaya, yarışmacılara karşı sert tutumuyla tanınsa da, özel hayatında pamuk gibi bir baba. Ünlü şefin, iki oğlu da babasının izinden gidiyor. Ancak kızı Sude Yalçınkaya, kardeşlerinin aksine sosyal medyada ve YouTube'da video içerik üretiyor. İşte Mehmet Şef'in merak edilen çocukları...
Giriş Tarihi: 01.09.2024 16:30 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 16:30