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Haberler Galeri MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'yi görenler çok şaşırıyor! Meğerse kardeşleri...

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'yi görenler çok şaşırıyor! Meğerse kardeşleri...

Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile birlikte MasterChef Türkiye'nin jüri üyeliğini üstlenen Mehmet Yalçınkaya'nın özel hayatı merak konusu oluyor. Yalçınkaya, yarışmacılara karşı sert tutumuyla tanınsa da, özel hayatında pamuk gibi bir baba. Ünlü şefin, iki oğlu da babasının izinden gidiyor. Ancak kızı Sude Yalçınkaya, kardeşlerinin aksine sosyal medyada ve YouTube'da video içerik üretiyor. İşte Mehmet Şef'in merak edilen çocukları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.09.2024 16:30 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 16:30
MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude’yi görenler çok şaşırıyor! Meğerse kardeşleri...

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, özel hayatıyla da ilgi görüyor. İki oğlu bir kızı olan ünlü şefin çocukları da merak edilip araştırılmaya başlandı.

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude’yi görenler çok şaşırıyor! Meğerse kardeşleri...

Yalçınkaya'nın oğulları babasından gitse de kızı sosyal medyada oldukça popüler.

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude’yi görenler çok şaşırıyor! Meğerse kardeşleri...

Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya'nın çok sayıda takipçisi bulunuyor. Sude, babasıyla çektiği eğlenceli videolarla da büyük ilgi görüyor.

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude’yi görenler çok şaşırıyor! Meğerse kardeşleri...

Güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Yalçınkaya'nın kızının paylaştığı pozlara ise binlerce beğeni ve yorum yağıyor.

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude’yi görenler çok şaşırıyor! Meğerse kardeşleri...

Yalçınkaya'nın büyük oğlu Emre'yi görenler dönüp bir daha bakıyor.