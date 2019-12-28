Atiye’nin Cansu'su Melisa Şenolsun'un boyu kaç? Melisa Şenolsun boyuyla merak konusu oldu

Atiye dizisinde canlandırdığı Cansu karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Melisa Şenolsun, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Atiye dizisinde ablasını hem çok seven hem de onun yanında silik kalmaktan ve hep birilerinin bir şeyi olmaktan sıkıntı duyan bir genç kadını canlandıran Melisa Şenolsun, dizide yer alan sahneleriyle da çok konuşuldu. Melisa Şenolsun'un özel hayatı hakkında da araştırma yapmaya başlayan sevenleri en çok Şenolsun'un yaşını merak etti. İşte Melisa Şenolsun ve birçok ünlü ismin boyu...