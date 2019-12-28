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Atiye’nin Cansu'su Melisa Şenolsun'un boyu kaç? Melisa Şenolsun boyuyla merak konusu oldu

Atiye dizisinde canlandırdığı Cansu karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Melisa Şenolsun, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Atiye dizisinde ablasını hem çok seven hem de onun yanında silik kalmaktan ve hep birilerinin bir şeyi olmaktan sıkıntı duyan bir genç kadını canlandıran Melisa Şenolsun, dizide yer alan sahneleriyle da çok konuşuldu. Melisa Şenolsun'un özel hayatı hakkında da araştırma yapmaya başlayan sevenleri en çok Şenolsun'un yaşını merak etti. İşte Melisa Şenolsun ve birçok ünlü ismin boyu...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 18:11 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 18:18
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Atiye’nin Cansu'su Melisa Şenolsun'un boyu kaç? Melisa Şenolsun boyuyla merak konusu oldu

Atiye dizisiyle sosyal medyanın gündemine oturan Melisa Şenolsun'un boyu merak konusu oldu. İşte İşte Melisa Şenolsun ve birçok ünlü ismin boyu…

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Atiye’nin Cansu'su Melisa Şenolsun'un boyu kaç? Melisa Şenolsun boyuyla merak konusu oldu

AKIN AKINÖZÜ – 180 CM

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Atiye’nin Cansu'su Melisa Şenolsun'un boyu kaç? Melisa Şenolsun boyuyla merak konusu oldu

EBRU ŞAHİN - 170 CM

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Atiye’nin Cansu'su Melisa Şenolsun'un boyu kaç? Melisa Şenolsun boyuyla merak konusu oldu

BURAK ÖZÇİVİT - 184 CM

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Atiye’nin Cansu'su Melisa Şenolsun'un boyu kaç? Melisa Şenolsun boyuyla merak konusu oldu

FAHRİYE EVCEN - 169 CM