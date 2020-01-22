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Masterchef Güzide'den 7 milyonluk ev açıklaması: ‘Keşke satmasaydım...'

Masterchef Güzide, yarışma programının bitmesinin ardından hala gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz aylarda final yapan Masterchef'te en çok konuşulan isimlerden biri de Güzide Mertcan oldu. Masterchef'i 4. sırada tamamlayan Güzide'nin lüks yaşantısı sosyal medyada olay olmuştu. Sosyal medyada 7 milyon değerindeki eviyle gündem olan Güzide, açıklamalarıyla ön plana çıktı. Villanın satılık olduğunu söyleyen Güzide Mertcan çok konuşulan evini sattığını açıkladı. İşte Masterchef Güzide'nin açıklamaları...

Giriş Tarihi: 22.01.2020 18:42 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 18:45
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Masterchef Güzide'den 7 milyonluk ev açıklaması: ‘Keşke satmasaydım...'
Masterchef Güzide'den 7 milyonluk ev açıklaması: ‘Keşke satmasaydım...'

MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Güzide Mertcan restoran açıyor. YouTube sayfasında merak edilen soruları yanıtlayan Mertcan, evini de sattığını açıkladı.

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Masterchef Güzide'den 7 milyonluk ev açıklaması: ‘Keşke satmasaydım...'
Masterchef Güzide'den 7 milyonluk ev açıklaması: ‘Keşke satmasaydım...'

MasterChef yarışmacılarından Güzide Mertcan'ın lüks evi sosyal medyada gündem olmuştu. 7 milyon TL değerindeki lüks villa uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Villanın satılık olduğunu söyleyen Mertcan çok konuşulan evini sattığını açıkladı.

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Masterchef Güzide'den 7 milyonluk ev açıklaması: ‘Keşke satmasaydım...'
Masterchef Güzide'den 7 milyonluk ev açıklaması: ‘Keşke satmasaydım...'

Merak edilenleri kendi YouTube hesabında anlatan Güzide şunları söyledi; Evi sattık. Madem çok merak ediliyor size ayrı bir video çekeceğim. Görün bakalım neymiş bu 7 milyonluk ev!

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Masterchef Güzide'den 7 milyonluk ev açıklaması: ‘Keşke satmasaydım...'
Masterchef Güzide'den 7 milyonluk ev açıklaması: ‘Keşke satmasaydım...'

'Keşke satmasaydım' demeyeceğim, biz bu evde 4 – 4.5 yıldır oturuyoruz tapusunu aldığımız ilk günden beri satmaya çalışıyoruz. Belli sebeplerden dolayı satmak istiyorduk ve sattık. Uzun zamandır beklediğimiz bir şey olduğu için 'keşke' demeyeceğim.

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Masterchef Güzide'den 7 milyonluk ev açıklaması: ‘Keşke satmasaydım...'
Masterchef Güzide'den 7 milyonluk ev açıklaması: ‘Keşke satmasaydım...'

Ben 10 yıllık evliliğim boyunca 6 kez ev taşıdım. Farklı farklı semtlerde, farklı evlerde yaşadım. Bu yüzden ev ile aramda çok bağ olmuyor. Dükkanımın üstünde kiralık bir daire bulduk, 3+1 bir süre orada oturacağız. En kısa zamanda oraya tanışmayı düşünüyoruz.