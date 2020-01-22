Masterchef Güzide'den 7 milyonluk ev açıklaması: ‘Keşke satmasaydım...'

Masterchef Güzide, yarışma programının bitmesinin ardından hala gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz aylarda final yapan Masterchef'te en çok konuşulan isimlerden biri de Güzide Mertcan oldu. Masterchef'i 4. sırada tamamlayan Güzide'nin lüks yaşantısı sosyal medyada olay olmuştu. Sosyal medyada 7 milyon değerindeki eviyle gündem olan Güzide, açıklamalarıyla ön plana çıktı. Villanın satılık olduğunu söyleyen Güzide Mertcan çok konuşulan evini sattığını açıkladı. İşte Masterchef Güzide'nin açıklamaları...

Giriş Tarihi: 22.01.2020 18:42 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 18:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





