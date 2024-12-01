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MasterChef eleme adayları 1 Aralık | MasterChef'ten bu hafta kim elendi? Kaan, Semih, Kerem, Şirin...

MasterChef Türkiye'nin 30 Kasım 2024 tarihinde ekrana gelen bölümünde heyecan yine doruk noktasına ulaştı. Bugün, yarışmacılar birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye girişerek, mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Ancak, en düşük puanı alan yarışmacı eleme potasına gitmeye hak kazandı. Peki, bu haftanın son eleme adayı kim oldu ve potaya kim gitti?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.12.2024 13:08 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 13:08
MasterChef eleme adayları 1 Aralık | MasterChef’ten bu hafta kim elendi? Kaan, Semih, Kerem, Şirin...

30 Kasım 2024 tarihli MasterChef Türkiye bölümünde heyecan zirveye çıktı. Osmanlı mutfağının izleri, yarışmacıların tabaklarına yansıdı. Şef Vedat Başaran, yarışmacılara 15. yüzyıl Osmanlı mutfağından geleneksel bir yemek olan "Seferceliye"yi yapmalarını istedi. Yapılan mücadele sonrasında haftanın 4. eleme adayı ise Kerem oldu.

MasterChef eleme adayları 1 Aralık | MasterChef’ten bu hafta kim elendi? Kaan, Semih, Kerem, Şirin...

İlk Etapta Osmanlı Lezzetleri: Seferceliye

Yarışmacılar, bu hafta ilk etaba Osmanlı mutfağının tarihi yemeklerinden biri olan Seferceliye ile başladılar. Şef Vedat Başaran, 15. yüzyılda sıkça tüketilen bu lezzetli yemeği yapmaları için yarışmacılara meydan okudu. Emre ve Erim, ilk etapta en başarılı tabakları çıkararak öne çıktılar.

MasterChef eleme adayları 1 Aralık | MasterChef’ten bu hafta kim elendi? Kaan, Semih, Kerem, Şirin...

Kerem Eleme Potasında

Günün sonunda, en az başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı haftanın 4. eleme adayı olarak belirlenmiş oldu. Bu kişi, Kerem olarak açıklandı. Eleme potasına gitmeye hak kazanan Kerem, diğer yarışmacılarla birlikte bu hafta MasterChef'te kalabilmek için mücadele edecek.

MasterChef eleme adayları 1 Aralık | MasterChef’ten bu hafta kim elendi? Kaan, Semih, Kerem, Şirin...

MasterChef Eleme Potasında Kimler Var?

MasterChef Türkiye'deki eleme potasında şu an 4 yarışmacı yer alıyor. Bunlar:

Kaan
Şirin
Semih
Kerem

MasterChef eleme adayları 1 Aralık | MasterChef’ten bu hafta kim elendi? Kaan, Semih, Kerem, Şirin...

Kim Elendi?

MasterChef'te bu hafta kimin eleneceği henüz belli değil. 1 Aralık Pazar gecesi gerçekleştirilecek eleme oyunuyla birlikte, hangi yarışmacının veda edeceği netleşecek.