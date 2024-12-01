MasterChef eleme adayları 1 Aralık | MasterChef’ten bu hafta kim elendi? Kaan, Semih, Kerem, Şirin...

Kerem Eleme Potasında

Günün sonunda, en az başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı haftanın 4. eleme adayı olarak belirlenmiş oldu. Bu kişi, Kerem olarak açıklandı. Eleme potasına gitmeye hak kazanan Kerem, diğer yarışmacılarla birlikte bu hafta MasterChef'te kalabilmek için mücadele edecek.