01 Aralık 2024, Pazar
MasterChef eleme adayları 1 Aralık | MasterChef'ten bu hafta kim elendi? Kaan, Semih, Kerem, Şirin...
MasterChef Türkiye'nin 30 Kasım 2024 tarihinde ekrana gelen bölümünde heyecan yine doruk noktasına ulaştı. Bugün, yarışmacılar birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye girişerek, mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Ancak, en düşük puanı alan yarışmacı eleme potasına gitmeye hak kazandı. Peki, bu haftanın son eleme adayı kim oldu ve potaya kim gitti?
Giriş Tarihi: 01.12.2024 13:08 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 13:08