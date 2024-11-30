"5 bin liraya oturuyor" demişti! Demet Akalın kiracısını çıkaramayınca bakın ne yaptı!

AKALIN'DAN ZAYIFLAMA İĞNESİ İTİRAFI

Öte yandan, ünlü şarkıcı zayıflamak için yaptırdığı iğneden sonra başına gelenleri anlatmıştı. İğneyi olduktan sonra ellerinin titremeye başladığını söyleyen Akalın şu ifadeleri kullanmıştı:

"Amerika'dan bir zayıflama iğnesi aldım. Türkiye'de kesinlikle yok. Ben onu buzdolabına koydum. Kullanıp kullanmamak arasındaydım. Sonra gaza geldim, yaptırayım dedim. Minnacık bir şey. İkinci saatte elim titremeye başladı. Akşamına kova yanımda yatıyordum ve 10 gün devam etti. Bir-iki konserimi iptal etmek zorunda kaldım. Ayağa kalkamıyordum. Sonraki iki hafta evdeki kadınlar kolumdan tutup lavaboya götürdü. Dedim ki bir daha asla ayağa kalkamayacağım. Ruh halimi de bozdu. O kadar kötü bir dönem geçirdim ki. Doktor arkadaşlara sordum; hafıza kaybı olanlar, görme yetisini kaybedenler, yoğun bakıma yatanlar varmış bunun yüzünden. Allah beni çocuğuma bağışladı."