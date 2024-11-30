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"5 bin liraya oturuyor" demişti! Demet Akalın kiracısını çıkaramayınca bakın ne yaptı!

Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı her açıklamalarla gündem olmayı başaran Demet Akalın, kiracısıyla yaşadığı sıkıntıyı çözemeyince evini satışa çıkardı. Ünlü şarkıcı mankenlik yaptığı dönemde aldığı ev için "Adam çöktü evime ya." açıklamasında bulunmuştu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.11.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 09:54
5 bin liraya oturuyor demişti! Demet Akalın kiracısını çıkaramayınca bakın ne yaptı!

Demet Akalın, kiracısıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle evini satmak zorunda kaldığını açıkladı.

5 bin liraya oturuyor demişti! Demet Akalın kiracısını çıkaramayınca bakın ne yaptı!

Akalın, daha önce de sosyal medya hesabından kiracısına tepki gösteren açıklamalar yapmıştı.

5 bin liraya oturuyor demişti! Demet Akalın kiracısını çıkaramayınca bakın ne yaptı!

Akalın, "Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. O paraya artık bir mekânda yemek yeniyor. Bu evleri siz bedava oturun diye almadık. Adam çöktü evime" ifadelerini kullanmıştı.

5 bin liraya oturuyor demişti! Demet Akalın kiracısını çıkaramayınca bakın ne yaptı!

"EVİMİ SATIYORUM"

Son olarak, katıldığı Söylemezsem Olmaz programında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akalın, "Kiracım evi boşaltmıyor ama pazartesi günü ev satılıyor. İlk aldığım evlerden biriydi, mankenlik yaparak almıştım. Mülkümü satmak zorunda kaldım. Öbür kiracım insaflıydı, kolaylıkla çıktı. Bu konuda linçleneceğim sanıyordum ama herkes arkamda durdu, adeta ev sahiplerinin sözcüsü oldum" dedi.

5 bin liraya oturuyor demişti! Demet Akalın kiracısını çıkaramayınca bakın ne yaptı!

AKALIN'DAN ZAYIFLAMA İĞNESİ İTİRAFI

Öte yandan, ünlü şarkıcı zayıflamak için yaptırdığı iğneden sonra başına gelenleri anlatmıştı. İğneyi olduktan sonra ellerinin titremeye başladığını söyleyen Akalın şu ifadeleri kullanmıştı:

"Amerika'dan bir zayıflama iğnesi aldım. Türkiye'de kesinlikle yok. Ben onu buzdolabına koydum. Kullanıp kullanmamak arasındaydım. Sonra gaza geldim, yaptırayım dedim. Minnacık bir şey. İkinci saatte elim titremeye başladı. Akşamına kova yanımda yatıyordum ve 10 gün devam etti. Bir-iki konserimi iptal etmek zorunda kaldım. Ayağa kalkamıyordum. Sonraki iki hafta evdeki kadınlar kolumdan tutup lavaboya götürdü. Dedim ki bir daha asla ayağa kalkamayacağım. Ruh halimi de bozdu. O kadar kötü bir dönem geçirdim ki. Doktor arkadaşlara sordum; hafıza kaybı olanlar, görme yetisini kaybedenler, yoğun bakıma yatanlar varmış bunun yüzünden. Allah beni çocuğuma bağışladı."