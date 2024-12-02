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Ünlü dizinin oyuncusu Milyoner'e damga vurdu! Soru karşısında aldığı karar şoke etti

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Milyoner'de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Programa daha önce oyunculuk yapan ve Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mihrimah Sultan karakterinin küçüklüğünü oynayan 21 yaşındaki Melis Mutluç katıldı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Mutluç'un karşısına 300.000 bin TL değerindeki Osmanlı sorusu çıktı. Yarışmacının soru karşısında aldığı karar herkesi şoke etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.12.2024 01:22 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 01:47
Ünlü dizinin oyuncusu Milyoner’e damga vurdu! Soru karşısında aldığı karar şoke etti

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Ünlü dizinin oyuncusu Milyoner’e damga vurdu! Soru karşısında aldığı karar şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda kahkaha dolu anlar da yaşandı.

Ünlü dizinin oyuncusu Milyoner’e damga vurdu! Soru karşısında aldığı karar şoke etti

Programa daha önce oyunculuk yapan ve Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mihrimah Sultan karakterinin küçüklüğünü oynayan 21 yaşındaki Melis Mutluç katıldı.

Ünlü dizinin oyuncusu Milyoner’e damga vurdu! Soru karşısında aldığı karar şoke etti

Melis Mutluç'un karşısına 300.000 bin TL değerindeki "Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?" sorusu çıktı.

Ünlü dizinin oyuncusu Milyoner’e damga vurdu! Soru karşısında aldığı karar şoke etti

Soru: Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?

A: II. Ahmed ve III. Ahmed
B: III. Mustafa ve IV. Mustafa
C: IV. Murad ve V. Murad
D: V. Mehmed ve VI. Mehmed

Ünlü dizinin oyuncusu Milyoner’e damga vurdu! Soru karşısında aldığı karar şoke etti

YARIŞMAYA "200.000 TL" İLE VEDA ETTİ

Çocukluğunda Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mihrimah Sultan karakterinin küçüklüğünde rol alan Melis Mutluç 300.000. bin TL değerindeki soruda zorlandı ve yarışmadan çekilerek 200.000 bin TL ile ayrıldı.

Ünlü dizinin oyuncusu Milyoner’e damga vurdu! Soru karşısında aldığı karar şoke etti

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Ünlü dizinin oyuncusu Milyoner’e damga vurdu! Soru karşısında aldığı karar şoke etti

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Ünlü dizinin oyuncusu Milyoner’e damga vurdu! Soru karşısında aldığı karar şoke etti

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Ünlü dizinin oyuncusu Milyoner’e damga vurdu! Soru karşısında aldığı karar şoke etti

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Ünlü dizinin oyuncusu Milyoner’e damga vurdu! Soru karşısında aldığı karar şoke etti
Ünlü dizinin oyuncusu Milyoner’e damga vurdu! Soru karşısında aldığı karar şoke etti
Ünlü dizinin oyuncusu Milyoner’e damga vurdu! Soru karşısında aldığı karar şoke etti
Ünlü dizinin oyuncusu Milyoner’e damga vurdu! Soru karşısında aldığı karar şoke etti
Ünlü dizinin oyuncusu Milyoner’e damga vurdu! Soru karşısında aldığı karar şoke etti
Ünlü dizinin oyuncusu Milyoner’e damga vurdu! Soru karşısında aldığı karar şoke etti
Ünlü dizinin oyuncusu Milyoner’e damga vurdu! Soru karşısında aldığı karar şoke etti
Ünlü dizinin oyuncusu Milyoner’e damga vurdu! Soru karşısında aldığı karar şoke etti
Ünlü dizinin oyuncusu Milyoner’e damga vurdu! Soru karşısında aldığı karar şoke etti
Ünlü dizinin oyuncusu Milyoner’e damga vurdu! Soru karşısında aldığı karar şoke etti
Ünlü dizinin oyuncusu Milyoner’e damga vurdu! Soru karşısında aldığı karar şoke etti
Ünlü dizinin oyuncusu Milyoner’e damga vurdu! Soru karşısında aldığı karar şoke etti
Ünlü dizinin oyuncusu Milyoner’e damga vurdu! Soru karşısında aldığı karar şoke etti
Ünlü dizinin oyuncusu Milyoner’e damga vurdu! Soru karşısında aldığı karar şoke etti