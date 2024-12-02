02 Aralık 2024, Pazartesi
Ünlü dizinin oyuncusu Milyoner'e damga vurdu! Soru karşısında aldığı karar şoke etti
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Milyoner'de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Programa daha önce oyunculuk yapan ve Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mihrimah Sultan karakterinin küçüklüğünü oynayan 21 yaşındaki Melis Mutluç katıldı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Mutluç'un karşısına 300.000 bin TL değerindeki Osmanlı sorusu çıktı. Yarışmacının soru karşısında aldığı karar herkesi şoke etti.
Giriş Tarihi: 02.12.2024 01:22 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 01:47