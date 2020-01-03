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MasterChef Alican'dan canlı yayında itiraf! "Gece 12'de aradılar..."

Masterchef'te Cemre Uyanık ile finale kalan Alican Sabunsoy, katıldığı canlı yayın programında samimi açıklamlarda bulundu. 'MasterChef Türkiye 2019' finalinde 68-64'lük skorla Cemre Uyanık'a mağlup olan ve büyük ödül olan arabayı kaybeden Alican Sabunsoy, "İstanbul'da iş bakıyorum, bu sırada MasterChef'ten çağırdılar. Geldim, katıldım, ilk bölümde elendim. Hayal kırıklığı oldu" dedi. İşte Alican Sabunsoy'un açıklamalarının devamı...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 00:02 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 00:03
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MasterChef Alican'dan canlı yayında itiraf! Gece 12'de aradılar...

'MasterChef Türkiye 2019' finalinde 68-64'lük skorla Cemre Uyanık'a mağlup olan ve büyük ödül olan arabayı kaybeden Alican Sabunsoy, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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MasterChef Alican'dan canlı yayında itiraf! Gece 12'de aradılar...

28 yaşındaki başarılı yarışmacı, "Kaybedince 'tüh' demedim, çünkü finale kalan iki kişi de şampiyonluğu hak etmiştir. Orada yapacağın en ufak bir lezzet kaybı zaten karşıdakini şampiyon yapar. Cemre çok başarılı bir aşçı, açıklanmadan önce içimden 'Cemre kazanırsa asla üzülmeyeceğim' dedim. O da hak etti" ifadelerini kullandı.

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MasterChef Alican'dan canlı yayında itiraf! Gece 12'de aradılar...

"Halk seni çok sevdi, sosyal medyadan çok destek aldın" sözleri üzerine Alican, "İlk başta beni favori görmüyorlardı. Daha sonra sağ olsunlar destek verdiler. Ben hiç yapmacık davranmadım. Altı ay önce Adana'da normal, sıradan bir hayat yaşıyordum. Bizim kültürümüz zaten çok güzeldir, ailemize bağlıyız. Ailemi çok seviyorum, beni çok güzel yetiştirdiler" karşılığını verdi.

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MasterChef Alican'dan canlı yayında itiraf! Gece 12'de aradılar...

Yarışmaya katılma sürecini anlatan Alican, "İstanbul'da iş bakıyorum, bu sırada MasterChef'ten çağırdılar. Geldim, katıldım, ilk bölümde elendim. Hayal kırıklığı oldu" dedi.

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MasterChef Alican'dan canlı yayında itiraf! Gece 12'de aradılar...

Sevilen yarışmacı, "Tekrar iş aramaya başladım. Üç hafta sonra tekrar çağırdılar. Gece 12'de aradılar, telefonda 'Tamam kabul edildiniz' dendi. 'Tamam, ben finaldeyim' dedim" itirafında bulundu.