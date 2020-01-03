MasterChef Alican'dan canlı yayında itiraf! "Gece 12'de aradılar..."
Masterchef'te Cemre Uyanık ile finale kalan Alican Sabunsoy, katıldığı canlı yayın programında samimi açıklamlarda bulundu. 'MasterChef Türkiye 2019' finalinde 68-64'lük skorla Cemre Uyanık'a mağlup olan ve büyük ödül olan arabayı kaybeden Alican Sabunsoy, "İstanbul'da iş bakıyorum, bu sırada MasterChef'ten çağırdılar. Geldim, katıldım, ilk bölümde elendim. Hayal kırıklığı oldu" dedi. İşte Alican Sabunsoy'un açıklamalarının devamı...
Giriş Tarihi: 03.01.2020 00:02Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 00:03