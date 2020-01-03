MasterChef Alican'dan canlı yayında itiraf! "Gece 12'de aradılar..."

"Halk seni çok sevdi, sosyal medyadan çok destek aldın" sözleri üzerine Alican, "İlk başta beni favori görmüyorlardı. Daha sonra sağ olsunlar destek verdiler. Ben hiç yapmacık davranmadım. Altı ay önce Adana'da normal, sıradan bir hayat yaşıyordum. Bizim kültürümüz zaten çok güzeldir, ailemize bağlıyız. Ailemi çok seviyorum, beni çok güzel yetiştirdiler" karşılığını verdi.