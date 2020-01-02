Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal'ın memleketi herkesi şaşırttı! Bülent İnal aslen nereli?

Payitaht Abdulhamid dizisiyle fenomen haline gelen Bülent İnal, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Dizinin tatile girmesiyle sosyal medyanın odağı olan Bülent İnal Payitaht Abdulhamid hayranlarının dikkatini çekti. Payitaht Abdulhamid oyuncusu Bülent İnal'in özel hayatı mercek altına alınırken memleketi merak konusu oldu. Peki Bülent İnal nereli? İşte ünlülerin yaşları...