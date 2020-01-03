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Atiye dizisinin Cansu'su Melisa Şenolsun hakkındaki o gerçek olay oldu

İnternet platformunda çıkan Atiye dizisinde Cansu karakterine hayat veren Melisa Şenolsun gündeme oturdu. Sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Melisa Şenolsun, magazin dünyasının markajı altına girdi. İzleyicinin özel hayatını da merak ettiği Atiye'nin Cansu'su Melisa Şenolsun'un kim olduğu araştırıldı. İnternet dünyasının aranan ismi olan Melisa Şenolsun hakkındaki gerçekler herkesi şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 03.01.2020 03:45 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 03:47
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Atiye dizisinin Cansu'su Melisa Şenolsun hakkındaki o gerçek olay oldu

İnternet platformunda çıkan Atiye dizisinde Cansu karakterine hayat veren Melisa Şenolsun gündeme oturdu. Sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Melisa Şenolsun, magazin dünyasının markajı altına girdi. İzleyicinin özel hayatını da merak ettiği Atiye'nin Cansu'su Melisa Şenolsun'un kim olduğu araştırıldı. İnternet dünyasının aranan ismi olan Melisa Şenolsun hakkındaki gerçekler herkesi şaşkına çevirdi.

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Atiye dizisinin Cansu'su Melisa Şenolsun hakkındaki o gerçek olay oldu

Mercek altına alınan Melisa Şenolsun'un aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Atiye dizisindeki sahneleriyle sosyal medyayı sallayan Melisa Şenolsun kimdir? İşte Melisa Şenolsun ve ünlülerin memleketleri...

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Atiye dizisinin Cansu'su Melisa Şenolsun hakkındaki o gerçek olay oldu

Melisa Şenolsun, Türk oyuncu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun ağabeyidir. Kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı.

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Atiye dizisinin Cansu'su Melisa Şenolsun hakkındaki o gerçek olay oldu

23 yaşındaki Melisa Şenolsun aslen İzmirlidir...

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Atiye dizisinin Cansu'su Melisa Şenolsun hakkındaki o gerçek olay oldu

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