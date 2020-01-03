Atiye dizisinin Cansu'su Melisa Şenolsun hakkındaki o gerçek olay oldu

İnternet platformunda çıkan Atiye dizisinde Cansu karakterine hayat veren Melisa Şenolsun gündeme oturdu. Sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Melisa Şenolsun, magazin dünyasının markajı altına girdi. İzleyicinin özel hayatını da merak ettiği Atiye'nin Cansu'su Melisa Şenolsun'un kim olduğu araştırıldı. İnternet dünyasının aranan ismi olan Melisa Şenolsun hakkındaki gerçekler herkesi şaşkına çevirdi.