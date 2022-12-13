45’lik oyuncu Ceyda Düvenci zayıflama sırrını verdi! Değişimi görenler Ceyda Düvenci’ye yorum yağdırdı! ’İğne ipliğe dönmüşsün’

oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 2015'te dünya evine girmişti. Ceyda Düvenci, meslektaşı eşi Bülent Şakrak, çocukları Melisa ve Ali ile beraber çekilen karelerini sürekli paylaşıyor. Tecrübeli oyuncu Ceyda Düvenci son olarak sosyal medyasında nasıl inceldiğini takipçileriyle paylaştı. 45 yaşındaki oyuncu kilolarına nasıl veda ettiğini anlattı. Özlem Posbaşoğlu ile zayıflayan Ceyda Düvenci 17 cm verdi. Güzel oyuncu genç kızlara taş çıkardı. İncecik halini paylaşan oyuncuya övgü dolu sözler geldi. Ceyda Düvenci'nin değişimini gören takipçileri ünlü oyuncuya peş peşe yorum yağdı. Düvenci'nin takipçileri 'İğne ipliğe dönmüşsün', 'Bir deri bir kemik kalmışsınız', 'Tığ gibi olmuşsun' gibi yorumlar yaptı.