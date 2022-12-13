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Haberler Galeri 45’lik oyuncu Ceyda Düvenci zayıflama sırrını verdi! Değişimi görenler Ceyda Düvenci’ye yorum yağdırdı! ’İğne ipliğe dönmüşsün’

45’lik oyuncu Ceyda Düvenci zayıflama sırrını verdi! Değişimi görenler Ceyda Düvenci’ye yorum yağdırdı! ’İğne ipliğe dönmüşsün’

oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 2015'te dünya evine girmişti. Ceyda Düvenci, meslektaşı eşi Bülent Şakrak, çocukları Melisa ve Ali ile beraber çekilen karelerini sürekli paylaşıyor. Tecrübeli oyuncu Ceyda Düvenci son olarak sosyal medyasında nasıl inceldiğini takipçileriyle paylaştı. 45 yaşındaki oyuncu kilolarına nasıl veda ettiğini anlattı. Özlem Posbaşoğlu ile zayıflayan Ceyda Düvenci 17 cm verdi. Güzel oyuncu genç kızlara taş çıkardı. İncecik halini paylaşan oyuncuya övgü dolu sözler geldi. Ceyda Düvenci'nin değişimini gören takipçileri ünlü oyuncuya peş peşe yorum yağdı. Düvenci'nin takipçileri 'İğne ipliğe dönmüşsün', 'Bir deri bir kemik kalmışsınız', 'Tığ gibi olmuşsun' gibi yorumlar yaptı.

Giriş Tarihi: 13.12.2022 17:07 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 17:07
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45’lik oyuncu Ceyda Düvenci zayıflama sırrını verdi! Değişimi görenler Ceyda Düvenci’ye yorum yağdırdı! ’İğne ipliğe dönmüşsün’

45 yaşındaki ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, son zamanlarda değişimiyle ilgi çekiyor. Düvenci'ye 40 yaş üstü dirençli yağlar için etkili bir program yapıldı. Böylelikle kilo vermesine engel metabolik blokajlardan sıyrıldı ve hızlıca inceldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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45’lik oyuncu Ceyda Düvenci zayıflama sırrını verdi! Değişimi görenler Ceyda Düvenci’ye yorum yağdırdı! ’İğne ipliğe dönmüşsün’

Güzel oyuncu Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 2015'te evlenmişti. Ceyda Düvenci Instagram'dan yaptığı paylaşımla büyük beğeni topladı.

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45’lik oyuncu Ceyda Düvenci zayıflama sırrını verdi! Değişimi görenler Ceyda Düvenci’ye yorum yağdırdı! ’İğne ipliğe dönmüşsün’

Düvenci, kendisi gibi oyuncu olan eşi Bülent Şakrak, çocukları Melisa ve Ali ile birlikte çekilen karelerini sık sık paylaşıyor.

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45’lik oyuncu Ceyda Düvenci zayıflama sırrını verdi! Değişimi görenler Ceyda Düvenci’ye yorum yağdırdı! ’İğne ipliğe dönmüşsün’

45 yaşındaki Ceyda Düvenci, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyucu 20'li yaşlarına geri döndü.

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45’lik oyuncu Ceyda Düvenci zayıflama sırrını verdi! Değişimi görenler Ceyda Düvenci’ye yorum yağdırdı! ’İğne ipliğe dönmüşsün’

Güzel oyuncu Ceyda Düvenci yıllar önceki fit haline geri döndü.