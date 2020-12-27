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Masterchef 2020 şampiyonu ne zaman belli olacak? Masterchef finali ne zaman, hangi tarihte? İlk finalist Serhat...
Masterchef 2020 şampiyonu ne zaman belli olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef 2020'nin finali için geri sayım başladı. Özgül ve Serhat arasında oynanan final etabında kazanan isim Serhat oldu. Barbaros, Özgül ve Emir eleme potasında yer alan isimler oldu. Hayranları bu yıl Masterchef finalinin hangi tarihte yapılacağını sorgulamaya başladı. İşte, Masterchef 2020 şampiyonu ne zaman belli olacak? Masterchef finali ne zaman, hangi tarihte? İlk finalist Serhat...
Giriş Tarihi: 27.12.2020 21:33 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 21:40
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