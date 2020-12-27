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Haberler Galeri Masterchef 2020 şampiyonu ne zaman belli olacak? Masterchef finali ne zaman, hangi tarihte? İlk finalist Serhat...

Masterchef 2020 şampiyonu ne zaman belli olacak? Masterchef finali ne zaman, hangi tarihte? İlk finalist Serhat...

Masterchef 2020 şampiyonu ne zaman belli olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef 2020'nin finali için geri sayım başladı. Özgül ve Serhat arasında oynanan final etabında kazanan isim Serhat oldu. Barbaros, Özgül ve Emir eleme potasında yer alan isimler oldu. Hayranları bu yıl Masterchef finalinin hangi tarihte yapılacağını sorgulamaya başladı. İşte, Masterchef 2020 şampiyonu ne zaman belli olacak? Masterchef finali ne zaman, hangi tarihte? İlk finalist Serhat...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 21:33 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 21:40
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Masterchef 2020 şampiyonu ne zaman belli olacak? Masterchef finali ne zaman, hangi tarihte? İlk finalist Serhat...

Masterchef 2020 şampiyonu ne zaman belli olacak? Masterchef finali ne zaman, hangi tarihte? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yıla kısa süre kala Masterchef 2020 için final heyecanı yaşanıyor. Barbaros, Özgül ve Emir arasında oynanacak final oyunu sonrasında elenen isim belli olacak. Bu kapsamda geçtiğimiz bölüm Özgül ile eleme adayı düellosunda karşı karşıya gelen Serhat yaptığı yemeklerle şeflerin gönlünü fethederken Özgül potaya giren üçüncü isim oldu. İşte, Masterchef 2020 şampiyonu ne zaman belli olacak? Masterchef finali ne zaman, hangi tarihte? İlk finalist Serhat...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Masterchef 2020 şampiyonu ne zaman belli olacak? Masterchef finali ne zaman, hangi tarihte? İlk finalist Serhat...

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

Tv8'in sevilen yarışma programı Masterchef finali için geri sayım başladı. Sona kalan dört yarışmacı arasındaki mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta eleme potasındaki isimler ise Özgül, Barbaros ve Emir oldu…

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Masterchef 2020 şampiyonu ne zaman belli olacak? Masterchef finali ne zaman, hangi tarihte? İlk finalist Serhat...

ŞAMPİYON KİM OLACAK?

Programda birbirinden iddialı 4 yarışmacı kalırken başarılı yarışmacılardan hangisinin bu sezon şampiyon olacağı da izleyenlerin gündeminde yer alıyor. Barbaros, Emir, Özgül ve Serhat Masterchef yarışmasının birincisi olabilmek için her bölümde jüri üyelerinin istediği menüyü en iyi şekilde hazırlamak için ter döküyor.

Öte yandan bu haftanın eleme adayları Özgül, Barbaros ve Emir olurken elenen isim Pazar günü belli olacak.

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Masterchef 2020 şampiyonu ne zaman belli olacak? Masterchef finali ne zaman, hangi tarihte? İlk finalist Serhat...

İLK FİNALİST BELLİ OLDU!

Özgül'le karşılaştığı mücadeleden galip gelen Serhat Masterchef 2020 sezonunun ilk finalisti oldu.

23 yaşındaki Serhat Doğramacı, 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söylemektedir. Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibi olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya'da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini eklemiştir.

İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Doğramacı, MasterChef 2020'nin ana kadrosuna dâhil olan iddialı isimler arasındadır.

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Masterchef 2020 şampiyonu ne zaman belli olacak? Masterchef finali ne zaman, hangi tarihte? İlk finalist Serhat...

GÖZLER BÜYÜK FİNALDE!

Masterchef yarışmasının 10 Ocak 2021 tarihinde final yapacağı iddiaları bulunurken henüz Acun Medya'nın konuyla ilgili resmi bir açıklaması bulunmuyor. Öte yandan Masterchef yarışmasının bitimiyle beraber gözler bu kez de Tv8 ekranlarında Survivor yarışması izleyenleri ile buluşacak…