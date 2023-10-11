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MASAK Dilan Polat ve Engin Polat raporunu hazırladı! 100 milyonlarca liralık şaibeli işlem var

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında yeni gelişme yaşandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Polat çiftiyle ilgili raporunu hazırladı. Raporda Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetildiği ve bu şirketlerde para aklanıyor olabileceği iddialarına yer verildi. İşte merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 11.10.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 08:53
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MASAK Dilan Polat ve Engin Polat raporunu hazırladı! 100 milyonlarca liralık şaibeli işlem var

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında rapor hazırladı. Rapora göre, Polat'la bağlantılı şirketlerin mal aldığı şirketlerin büyük kısmı, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştu.

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MASAK Dilan Polat ve Engin Polat raporunu hazırladı! 100 milyonlarca liralık şaibeli işlem var

MASAK, bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğunu saptadı.

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MASAK Dilan Polat ve Engin Polat raporunu hazırladı! 100 milyonlarca liralık şaibeli işlem var

Sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran işlemlerin 200 milyon liradan fazla olduğu vurgulanırken, elde edilen hasılat nakit olarak çekilip, kendi şahsi hesapları ile Engin Polat'a ait şirkete nakit yatırılarak lüks araç ve gayrimenkul alımı gerçekleştirildi.

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MASAK Dilan Polat ve Engin Polat raporunu hazırladı! 100 milyonlarca liralık şaibeli işlem var

MASAK, bunun suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu. MASAK'ın savcılığa gönderdiği raporda, Polat ve eşinin banka, kripto varlık ve elektronik para kuruluşları işlemlerinin askıya alınması değerlendirmesinde bulunuldu.

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MASAK Dilan Polat ve Engin Polat raporunu hazırladı! 100 milyonlarca liralık şaibeli işlem var

Mali Suçları Araştırma Kurulu, son günlerde hakkında, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşi hakkında rapor hazırladı.