11 Ekim 2023, Çarşamba
MASAK Dilan Polat ve Engin Polat raporunu hazırladı! 100 milyonlarca liralık şaibeli işlem var
Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında yeni gelişme yaşandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Polat çiftiyle ilgili raporunu hazırladı. Raporda Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetildiği ve bu şirketlerde para aklanıyor olabileceği iddialarına yer verildi. İşte merak edilen tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 11.10.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 08:53
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