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Haberler Galeri İbrahim Erkal’ın kızı Dilara Erkal yürek yaktı! Doğum gününde duygusal kutlama

İbrahim Erkal’ın kızı Dilara Erkal yürek yaktı! Doğum gününde duygusal kutlama

Arabesk müziğin efsane isimlerinden olan İbrahim Erkal, 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Henüz 51 yaşında yaşama veda eden Erkal'ın ardından eşi ve 3 çocuğu kalmıştı. Babası vefat ettiği sırada 13 yaşında olan Dilara Erkal, son paylaşımıyla yürek yaktı. Usta sanatçının 56. doğum gününü Instagram'da peş peşe yaptığı paylaşımlarla kutlayan genç kız, kalp ve güvercin emojisi koydu.

Giriş Tarihi: 10.10.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 16:54
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İbrahim Erkal’ın kızı Dilara Erkal yürek yaktı! Doğum gününde duygusal kutlama

2017'de geçirdiği beyin kanamasının ardında bir ay yoğun bakımda kalan ve ardından yaşam mücadelesini kaybeden İbrahim Erkal'ın ölümünün üzerinden altı yıl geçti.

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İbrahim Erkal’ın kızı Dilara Erkal yürek yaktı! Doğum gününde duygusal kutlama

Erkal'ın eşi Filiz Akgün ve kızı Dilara, usta sanatçının 56. doğum gününü Instagram'da peş peşe paylaştıkları fotoğraflarla kutladılar.

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İbrahim Erkal’ın kızı Dilara Erkal yürek yaktı! Doğum gününde duygusal kutlama

"SENİ SEVİYORUM"

Filiz Akgün, Erkal'ın fotoğrafını "Aşkıma... Doğum günün kutlu olsun... Seni seviyorum" notuyla paylaştı.

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İbrahim Erkal’ın kızı Dilara Erkal yürek yaktı! Doğum gününde duygusal kutlama

BABASIYLA GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Dilara ise babasıyla görüntülerine kalp ve güvercin emojisi koydu.

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İbrahim Erkal’ın kızı Dilara Erkal yürek yaktı! Doğum gününde duygusal kutlama

Babası vefat ettiğinde henüz 13 yaşında olan Dilara Erkal, şimdilerde genç kız oldu!