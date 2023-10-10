İbrahim Erkal’ın kızı Dilara Erkal yürek yaktı! Doğum gününde duygusal kutlama

Arabesk müziğin efsane isimlerinden olan İbrahim Erkal, 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Henüz 51 yaşında yaşama veda eden Erkal'ın ardından eşi ve 3 çocuğu kalmıştı. Babası vefat ettiği sırada 13 yaşında olan Dilara Erkal, son paylaşımıyla yürek yaktı. Usta sanatçının 56. doğum gününü Instagram'da peş peşe yaptığı paylaşımlarla kutlayan genç kız, kalp ve güvercin emojisi koydu.