11 Ekim 2023, Çarşamba
Tunuslu sanatçı Emel Mathlouthi İstanbul konserini Filistinlilere adadı: Onurlu ve özgür şekilde yaşama haklarını tüm dünyaya anlatmalıyız
Tunuslu şarkıcı Emel Mathlouthi, 5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapsamında konser vermek için İstanbul'a geldi. Filistin'de yaşananlar için yaşadığı üzüntüyü dile getiren şarkıcı, "Konserim Filistin'e adanacak. Filistinlilerin kendi vatanlarında onurlu ve özgür şekilde yaşama hakkı olduğunu tüm dünyaya anlatmalıyız" dedi.
Giriş Tarihi: 11.10.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 09:36
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7