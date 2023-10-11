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Tunuslu sanatçı Emel Mathlouthi İstanbul konserini Filistinlilere adadı: Onurlu ve özgür şekilde yaşama haklarını tüm dünyaya anlatmalıyız

Tunuslu şarkıcı Emel Mathlouthi, 5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapsamında konser vermek için İstanbul'a geldi. Filistin'de yaşananlar için yaşadığı üzüntüyü dile getiren şarkıcı, "Konserim Filistin'e adanacak. Filistinlilerin kendi vatanlarında onurlu ve özgür şekilde yaşama hakkı olduğunu tüm dünyaya anlatmalıyız" dedi.

Giriş Tarihi: 11.10.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 09:36
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Tunuslu sanatçı Emel Mathlouthi İstanbul konserini Filistinlilere adadı: Onurlu ve özgür şekilde yaşama haklarını tüm dünyaya anlatmalıyız

5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapsamında konser vermek için İstanbul'a gelen Emel Mathlouthi, soruları yanıtladı.

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Tunuslu sanatçı Emel Mathlouthi İstanbul konserini Filistinlilere adadı: Onurlu ve özgür şekilde yaşama haklarını tüm dünyaya anlatmalıyız

Tunuslu sanatçı, Filistin'de yaşanan olaylardan ötürü üzüntüsünü dile getirerek, "Yarınki konser Filistin'e adanacak. Çünkü Filistin 75 yıldır baskı altında.

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Tunuslu sanatçı Emel Mathlouthi İstanbul konserini Filistinlilere adadı: Onurlu ve özgür şekilde yaşama haklarını tüm dünyaya anlatmalıyız

Geçen yaz oradaydım ve Filistinlilere konser verdim. Şu an Filistinlilerin kendi vatanlarında onurlu ve özgür bir şekilde yaşama hakkı olduğunu tüm dünyaya anlatmamız gerekiyor" dedi.

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Tunuslu sanatçı Emel Mathlouthi İstanbul konserini Filistinlilere adadı: Onurlu ve özgür şekilde yaşama haklarını tüm dünyaya anlatmalıyız

"TÜRKİYE'DE EVİME GELMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Türkiye'deki konserlerinin kendisi için her zaman çok özel olduğunu vurgulayan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

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Tunuslu sanatçı Emel Mathlouthi İstanbul konserini Filistinlilere adadı: Onurlu ve özgür şekilde yaşama haklarını tüm dünyaya anlatmalıyız

"Türk dinleyicileri, müziğe başladığımdan bu yana bana her zaman sahip çıktı.