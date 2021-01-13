"Masada pusu kokusu" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı! Ölümün pençesinde...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ EDHO BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Başladığı günden bu yana izleyenlerinin büyük ilgisini çeken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm bu hafta da ekranlarda yer almıyor. Aksiyonun hız kesmediği dizinin yerine Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi Atv ekranlarından naklen yayınlanacak…