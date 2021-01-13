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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri "Masada pusu kokusu" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı! Ölümün pençesinde... "Masada pusu kokusu" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı! Ölümün pençesinde...
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Yayınlanan 178. bölümün üzerinden yaklaşık 2 hafta geçmesine rağmen yeni bölüm fragmanı gelmedi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Ebru'nun hain çıkması sonrasında Ceylan onun peşine düşmüştü. Bahar ise dikkatlerin üzerinden çekilmesinden dolayı mutludur. EDHO 178. bölümde; Tipi'nin büyük hatası sonrasında Hızır canını ortaya koymuştur. Eşkıya Düyaya Hükümdar Olmaz fragmanı merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 13.01.2021 17:15
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı hayranları tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. EDHO son bölümde; Tipi'nin kimsenin sözünü dinlemeden Rafet'i öldürmesi büyük sorunlara yol açıyor. Masada hakimiyet kurmak isteyen Yaman Korkmaz ise kozlarını devreye sokmuştur. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. bölümde; Ebru'nun Korkmazlar'a çalıştığını öğrenen Ceylan, kozu eline geçirmiştir. Artık planlarını daha hızlı devreye sokmak zorundadır. EDHO 179. bölüm fragmanı...
GALERİ DEVAM EDİYOR EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DAN YENİ YIL KARARI
EDHO'nun 2 hafta boyunca ekranlarda olmayacağı ve yeni yılda yeniliklerle ekranlara döneceği kulislerde konuşuluyor. Bu sezon pek çok ünlü ismi kadrosuna katan dizinin izleyicileri ise diziye yeni isimlerin dahil olup olmayacağını merak ediyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ EDHO BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Başladığı günden bu yana izleyenlerinin büyük ilgisini çeken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm bu hafta da ekranlarda yer almıyor. Aksiyonun hız kesmediği dizinin yerine Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi Atv ekranlarından naklen yayınlanacak…
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!"
İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister.
YAMANLARIN HAİN PLANI
Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder.