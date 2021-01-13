Kuruluş Osman'ın Osman'ı Burak Özçivit'in kardeşi şaşırttı! Benzerlikleri şoke etti

Kuruluş Osman dizisindeki Osman Bey karakteriyle kendisine hayran bırakan Burak Özçivit, kariyerinin zirvesine çıktı. Başarılı oyunculuğuyla gönüllere taht kuran Özçivit, her hareketiyle mercek altına alındı. Yeteneği ve yakışıklılığıyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in kardeşini görenler inanamadı. Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen kardeşiyle benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit'in inanılmaz benzerliği...