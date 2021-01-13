13 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Osman'ı Burak Özçivit'in kardeşi şaşırttı! Benzerlikleri şoke etti

Kuruluş Osman'ın Osman'ı Burak Özçivit'in kardeşi şaşırttı! Benzerlikleri şoke etti

Kuruluş Osman dizisindeki Osman Bey karakteriyle kendisine hayran bırakan Burak Özçivit, kariyerinin zirvesine çıktı. Başarılı oyunculuğuyla gönüllere taht kuran Özçivit, her hareketiyle mercek altına alındı. Yeteneği ve yakışıklılığıyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in kardeşini görenler inanamadı. Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen kardeşiyle benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit'in inanılmaz benzerliği...

Giriş Tarihi: 13.01.2021 17:35
  • 1
  • 71
Kuruluş Osman'ın Osman'ı Burak Özçivit'in kardeşi şaşırttı! Benzerlikleri şoke etti

Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla kariyerinde zirveye çıkan Burak Özçivit, ekranların en çok konuşulan ismi oldu. Özel hayatıyla merak konusu olan Burak Özçivit'in kardeşini görenler inanamadı. İşte Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 71
Kuruluş Osman'ın Osman'ı Burak Özçivit'in kardeşi şaşırttı! Benzerlikleri şoke etti

EDİS

  • 3
  • 71
Kuruluş Osman'ın Osman'ı Burak Özçivit'in kardeşi şaşırttı! Benzerlikleri şoke etti

EDİS VE KARDEŞİ

  • 4
  • 71
Kuruluş Osman'ın Osman'ı Burak Özçivit'in kardeşi şaşırttı! Benzerlikleri şoke etti

KENAN İMİRZALIOĞLU

  • 5
  • 71
Kuruluş Osman'ın Osman'ı Burak Özçivit'in kardeşi şaşırttı! Benzerlikleri şoke etti

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN ABİSİ DERVİŞ İMİRZALIOĞLU