13 Eylül 2021, Pazartesi
Ata Demirer hakkında bomba aşk iddiası! Gönlünü Survivor yarışmacısına mı kaptırdı
Ünlü komedyen Ata Demirer, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kaza sonucu ayağından sakatlanmış ve hastanelik olmuştu. Bir süredir evinde dinlenen Demirer'i ziyarete gelen eski Survivor yarışmacısıyla aşk yaşadığı iddia edildi. Son olarak Aslı Turanlı ile aşk yaşadığı haberleriyle adından söz ettiren komedyenin ortaya çıkan fotoğrafı aşk iddialarını kuvvetlendirdi.
Giriş Tarihi: 13.09.2021 12:29 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 12:29
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