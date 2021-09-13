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Ata Demirer hakkında bomba aşk iddiası! Gönlünü Survivor yarışmacısına mı kaptırdı

Ünlü komedyen Ata Demirer, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kaza sonucu ayağından sakatlanmış ve hastanelik olmuştu. Bir süredir evinde dinlenen Demirer'i ziyarete gelen eski Survivor yarışmacısıyla aşk yaşadığı iddia edildi. Son olarak Aslı Turanlı ile aşk yaşadığı haberleriyle adından söz ettiren komedyenin ortaya çıkan fotoğrafı aşk iddialarını kuvvetlendirdi.

Giriş Tarihi: 13.09.2021 12:29 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 12:29
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Ata Demirer hakkında bomba aşk iddiası! Gönlünü Survivor yarışmacısına mı kaptırdı

Geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza geçiren Ata Demirer, ayağından sakatlanmış ve bir operasyon geçirmişti. Ünlü oyuncu Ata Demirer, bu kez aşk hayatıyla gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ata Demirer hakkında bomba aşk iddiası! Gönlünü Survivor yarışmacısına mı kaptırdı

Demirer'in eski Survivor yarışmacısıyla aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Ata Demirer hakkında bomba aşk iddiası! Gönlünü Survivor yarışmacısına mı kaptırdı

Özel hayatıyla çok fazla gündeme gelmeyen komedyen Ata Demirer iki sene önce yayınlanan Survivor Türkiye- Yunanistan yarışmacılarından Julieta Kitrinou ile sevgili olduğu iddia edildi.

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Ata Demirer hakkında bomba aşk iddiası! Gönlünü Survivor yarışmacısına mı kaptırdı

FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Komedyenin; model, aktris, 100 metre koşu şampiyonu ve Hios adasında turizmcilik yapan Yunan Kitrinou ile kendi evinde buluşması iddiaları güçlendirdi.

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Ata Demirer hakkında bomba aşk iddiası! Gönlünü Survivor yarışmacısına mı kaptırdı

DEMİRER'İ GÖRMEK İÇİN GELDİ

Kitrinou, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza geçirerek ayağından sakatlanan Demirer'i görmek için İstanbul'a geldiği söyleniyor. Kitrinou, komedyenin evinden çektirdiği manzaralı karesini de sosyal medya hesaplarından yayınladı.