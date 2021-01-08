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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri "Masada cellat geziyor" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı! İhanet fırtınası... "Masada cellat geziyor" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı! İhanet fırtınası...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor. Her hafta Pazar günü yayınlanan EDHO fragmanı bu hafta yayınlanmadı. Dizinin hayranları ise dizinin neden bu hafta yayınlanmadığını merak ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; İhaneti kaldıramıyan Tipi, plan yaparak Rafet'i boğuyor. Beklenmedik hamle karşısında masada planlar yeniden alt üst oluyor. Hızır, kadim dostunu kurtarmak için yeni kararlara imza atıyor. Alparslan ise kendisini ataşe atmaya hazırdır.
Giriş Tarihi: 08.01.2021 20:16 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 20:16
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanında yeni gelişmeler yaşanacak. Tüm sır perdesinin aralanacağı yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Her hafta Pazar günü yayınlanan fragman bu hafta yayınlanmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Tipi'nin başına buyruk hareketi herkesi zor durumda bırakıyor. Ebru'nun hain çıkması ise masada kartların yeniden dağıtılmasına neden oluyor. Hızır ise Ceylan'ı sahaya sürerek hainin bulunmasını istiyor. Alparslan ise hedefe kendini oturtarak dikkatleri dağıtmaya çalışıyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı...
GALERİ DEVAM EDİYOR EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 178. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister.
Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.
Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar. Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.
Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer. Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.
Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.