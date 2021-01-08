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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri "Kaos içinde fırtına geliyor" Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos için beklenen tarih... "Kaos içinde fırtına geliyor" Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos için beklenen tarih...
Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekranların en çok izlenen dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi için uzun süredir dönüş sinyalleri veriliyordu. Dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ise hayranlarına müjdeli haberi verdi. Kurtlar Vadisi'nin yeni sezonda "Kaos" olarak dönmesi bekleniyor. İşte, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos için beklenen tarih...
Giriş Tarihi: 08.01.2021 20:45
Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos'un başlama tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. Hayranları Kurtlar Vadisi'nin ne zaman başlayacağı konusunda gelecek açıklamaları bekliyor. Dizinin başrol oyuncusu ve senaristleri arasında yer alan Necati Şaşmaz, müjdeli haberi verdi. Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi dizisinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. İşte, Kurtlar Vadisi Kaos için beklenen tarih...
GALERİ DEVAM EDİYOR KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kurtlar Vadisi hayranlarının karşısına yeniden çıkmak için geri sayıyor. Polat Alemdar karakteriyle yıllarca takipçilerinin gönlüne taht kuran Necati Şaşmaz hayranlarına geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi vermişti.
Kurtlar vadisinin ekranlara döneceğini açıklayan Şaşmaz Şubat ayını işaret etmişti.
Şubat ayı yaklaşırken diziyle ilgili detaylar da belli olmaya başladı. Kurtlar Vadisi ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
Sosyal medyada başlayacağı iddia edilen Kurtlar Vadisi Kaos'un tanıtım videosu da yayınlandı.
Dizinin ilk tanıtım fragmanı sosyal medyaya düşerken Kurtlar Vadisi'nin en eski oyuncularından Erhan Ufak dizi hakkında konuştu.
NECATİ ŞAŞMAZ DİZİ HAKKINDA ŞU DETAYLARI PAYLAŞTI:
"Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız...
Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız." Şaşmaz, dizinin iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: