Arka Sokaklar dizisinin Ezgi komiseri Ela Yörüklü yaşıyla şaşkına çevirdi! Ela Yörüklü meğer...

2017 Best Model Of Turkey 2.si olarak adını duyuran Ela Yörüklü, Arka Sokaklar dizisi ile izleyici karşısına geçti. Genç oyuncu kısa sürede ekibe uyum sağladı ve oyunculuğu ile dikkat çekti. Arka Sokaklar dizisindeki usta isimler ile kendini geliştirmeye de devam eden Ela Yörüklü, Ezgi komiser rolüyle beğeni topladı.