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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Arka Sokaklar dizisinin Ezgi komiseri Ela Yörüklü yaşıyla şaşkına çevirdi! Ela Yörüklü meğer... Arka Sokaklar dizisinin Ezgi komiseri Ela Yörüklü yaşıyla şaşkına çevirdi! Ela Yörüklü meğer...
Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncularından Ela Yörüklü, hayat verdiği Ezgi komiser rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuk kariyerindeki ilk yıllarına rağmen başarılı bir performans sergileyen Arka Sokaklar dizisinin yeni transferi Ela Yörüklü özel hayatıyla merak konusu oldu. İzleyici Ela Yörüklü'nün yaşını ve memleketini öğrendiğinde hayrete düştü.
Giriş Tarihi: 08.01.2021 17:54
2017 Best Model Of Turkey 2.si olarak adını duyuran Ela Yörüklü, Arka Sokaklar dizisi ile izleyici karşısına geçti. Genç oyuncu kısa sürede ekibe uyum sağladı ve oyunculuğu ile dikkat çekti. Arka Sokaklar dizisindeki usta isimler ile kendini geliştirmeye de devam eden Ela Yörüklü, Ezgi komiser rolüyle beğeni topladı.
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Ela Yörüklü 1998'de
(22) dünyaya geldi. Katıldığı güzellik yarışmasında Marmara Bölge 1.si olan Ela Yörüklü, Kıbrıs'taki finalde ise Türkiye 2.si olmuştur.
Özel hayatıyla takip edilen Arka Sokaklar'ın Ezgi komiserinin nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Ela Yörüklü aslen nereli?
Hilal Altınbilek – İzmir
Burak Özçivit – Gaziantep