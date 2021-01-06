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Doğduğun Ev Kaderindir’in Nermin’i Senan Kara'nın eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Doğduğun Ev Kaderindir ilgiyle takip edilirken dizinin oyuncuları da sosyal medyada takip altına alındı. Dizide Demet Özdemir'in canlandırdığı Zeynep karakterinin annesi Nermin'i canlandıran Senan Kara, özel hayatıyla dizinin sevenlerinin araştırma konusu oldu. Senan Kara hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun ünlü oyuncuyla evli olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Senan Kara'nın eşi...

Giriş Tarihi: 06.01.2021 17:34 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 17:34
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Doğduğun Ev Kaderindir’in Nermin’i Senan Kara'nın eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Doğduğun Ev Kaderindir'de Demet Özdemir'in canlandırdığı Zeynep'in annesi Nermin'e hayat veren Senan Kara özel hayatıyla mercek altına alındı. Senan Kara hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun ünlü oyuncuyla evli olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Senan Kara başta olmak üzere ünlülerin eşleri…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doğduğun Ev Kaderindir’in Nermin’i Senan Kara'nın eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

İBRAHİM ÇELİKKOL

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Nermin’i Senan Kara'nın eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

İBRAHİM ÇELİKKOL VE EŞİ MİHRE MUTLU

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Nermin’i Senan Kara'nın eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

İBRAHİM ÇELİKKOL VE EŞİ MİHRE MUTLU

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Nermin’i Senan Kara'nın eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

ASLIHAN GÜNER