Doğduğun Ev Kaderindir’in Nermin’i Senan Kara'nın eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Doğduğun Ev Kaderindir ilgiyle takip edilirken dizinin oyuncuları da sosyal medyada takip altına alındı. Dizide Demet Özdemir'in canlandırdığı Zeynep karakterinin annesi Nermin'i canlandıran Senan Kara, özel hayatıyla dizinin sevenlerinin araştırma konusu oldu. Senan Kara hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun ünlü oyuncuyla evli olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Senan Kara'nın eşi...