08 Ağustos 2022, Pazartesi
Burak Sergen’in acı günü! Babası Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı
Muğla Bodrum'da yaşamını yitiren 91 yaşındaki sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen, son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oyuncu oğlu Burak Sergen acı kaybıyla ilgili, "Bana bıraktığı mesleği ve onurlu Sergen soyadını, yaşadığım sürece, bütün sahnelerde yaşatacağım söz veriyorum, elveda babacığım." dedi.
Giriş Tarihi: 08.08.2022 15:10 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 15:10
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