Burak Sergen’in acı günü! Babası Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

BURAK SERGEN'İN ACI GÜNÜ

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyununun sergilendiği sahneden babasını sonsuzluğa uğurladıklarını ifade eden Sergen, "Bana bıraktığı mesleği ve onurlu Sergen soyadını, yaşadığım sürece, bütün sahnelerde yaşatacağım söz veriyorum, elveda babacığım." dedi.

Semih Sergen'in diğer oğlu oyuncu Toprak Sergen ise babasının kendisine çok şey anlattığını ve öğrettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hepimize çok şey anlattı ve öğretti. Hepimizin hocası ve büyüğüydü. Küçüklüğümden beri doğayla iç içe olmaktan büyüklere saygıyı, azimli olmayı iradeli olmayı... Pek çok insana dokundu pek çok insanın selam ve saygıları var. Çok insan sevdi onu, saygı duydu. Çok eğlendi, beraber çok anıları oldu. Umarım hepimiz de onun gibi bir hayat süreriz. Bütün sevenleriyle birlikte onu kalbimize gömüyoruz."