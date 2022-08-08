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Burak Sergen’in acı günü! Babası Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

Muğla Bodrum'da yaşamını yitiren 91 yaşındaki sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen, son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oyuncu oğlu Burak Sergen acı kaybıyla ilgili, "Bana bıraktığı mesleği ve onurlu Sergen soyadını, yaşadığım sürece, bütün sahnelerde yaşatacağım söz veriyorum, elveda babacığım." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 08.08.2022 15:10 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 15:10
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Burak Sergen’in acı günü! Babası Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

Burak Sergen için Küçük Tiyatro'da gerçekleştirilen törene, ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Saygı duruşu ile başlayan törende Sergen'in özgeçmişi okundu. Ardından sanatçının rol aldığı oyunlara ilişkin fotoğraflardan derlenen görsel seyre sunuldu.

Sanatçının oğlu oyuncu Burak Sergen sözlerine, "Sevgili hocamıza, doya doya baba diyemedim, hep hocamızdı çünkü, şimdi babacığıma veda etmek için buradayız." diyerek başladı.

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Burak Sergen’in acı günü! Babası Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

BURAK SERGEN'İN ACI GÜNÜ

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyununun sergilendiği sahneden babasını sonsuzluğa uğurladıklarını ifade eden Sergen, "Bana bıraktığı mesleği ve onurlu Sergen soyadını, yaşadığım sürece, bütün sahnelerde yaşatacağım söz veriyorum, elveda babacığım." dedi.

Semih Sergen'in diğer oğlu oyuncu Toprak Sergen ise babasının kendisine çok şey anlattığını ve öğrettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hepimize çok şey anlattı ve öğretti. Hepimizin hocası ve büyüğüydü. Küçüklüğümden beri doğayla iç içe olmaktan büyüklere saygıyı, azimli olmayı iradeli olmayı... Pek çok insana dokundu pek çok insanın selam ve saygıları var. Çok insan sevdi onu, saygı duydu. Çok eğlendi, beraber çok anıları oldu. Umarım hepimiz de onun gibi bir hayat süreriz. Bütün sevenleriyle birlikte onu kalbimize gömüyoruz."

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Burak Sergen’in acı günü! Babası Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

"TÜRK TİYATROSU İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ise böyle zamanların zor zamanlar olduğunu ifade ederek, "Bu Türk tiyatrosu için büyük bir kayıp. Her ne olursa olsun her ölüm erken ölüm. Hocamız çok değerli ve kıymetliydi." dedi.

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Burak Sergen’in acı günü! Babası Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

"HEP ÖĞRETİCİ OLMUŞTUR"

Sergen'in kendisini evladı gibi sevdiğini ve evlatlarından ayırmadığını söyleyen Kurt, "Tiyatronun çok farklı alanlarında hocamızla beraber çalıştık. Hep öğretici olmuştur. Devlet Tiyatrosu 73 yaşında. Hocam, bütün devlet tiyatrosu tarihini canlı bir yaşayan bir tarihti. Allah'tan rahmet diliyorum. Evlatlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

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Burak Sergen’in acı günü! Babası Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

Kurt, Sergen'in çok önemli ve değerli bir sanatçı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hocamız öğretmen, yönetmen, oyuncu, yazar, şairdi. Hocamızın bir özelliği vardı. Hocamız Ankara'nın kenar semtlerinde ya da başka şehirlerdeki kenarda köşede kalmış okulların aile büyüklerinin isimlerini taşıyan okulların tamiratını yaptırır içini düzenler, araç gereç ne varsa kazandıklarını oraya harcayan gönlü geniş, kalbi temiz, çok değerli bir öğretmen ve sanatçıydı. Çok iyi bir insan ve hocaydı."

Sergen'in Devlet Tiyatrosunda büyük sanatçıların gücünün yetmeyeceği rolleri oynayarak herkese örnek olduğunu söyleyen Kurt, "O yüzden hocamızı büyük yapan, yaptığı büyük işlerdi. Önünde saygıyla eğiliyorum." dedi.