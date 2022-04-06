"Marmaray’ı çok merak ediyorum" diyen Ajda Pekkan'a yapımcısından sürpriz hediye

Süperstar Ajda Pekkan, Günaydın'a çok özel açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanının etkinliklerine katıldığı için eleştirilmesini anlayamadığını söyleyen Pekkan, "Cumhurbaşkanımız, tüm milletimizin seçimi ile belirlenmiş bir kişi ve hepimizin Cumhurbaşkanıdır. Devletimiz herhangi bir organizasyona davet ettiği zaman tabii ki katılıyorum" dedi...