06 Nisan 2022, Çarşamba
"Marmaray’ı çok merak ediyorum" diyen Ajda Pekkan'a yapımcısından sürpriz hediye
Geçtiğimiz günlerde röportaj veren Ajda Pekkan, İstanbul'u gönlünce gezemediğini söylemişti. Metroya, metrobüse binemediğini söyleyen Süperstar'ın "Marmaray'ı çok merak ediyorum" açıklaması, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olmuştu. 76 yaşındaki Ajda Pekkan'a yapımcısı Samsun Demir'den sürpriz bir hediye ile İstanbul'u gezme teklifi geldi. Samsun Demir, Ajda Pekkan'a İstanbulkart hediye etti.
Giriş Tarihi: 06.04.2022 08:53
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