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"Marmaray’ı çok merak ediyorum" diyen Ajda Pekkan'a yapımcısından sürpriz hediye

Geçtiğimiz günlerde röportaj veren Ajda Pekkan, İstanbul'u gönlünce gezemediğini söylemişti. Metroya, metrobüse binemediğini söyleyen Süperstar'ın "Marmaray'ı çok merak ediyorum" açıklaması, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olmuştu. 76 yaşındaki Ajda Pekkan'a yapımcısı Samsun Demir'den sürpriz bir hediye ile İstanbul'u gezme teklifi geldi. Samsun Demir, Ajda Pekkan'a İstanbulkart hediye etti.

Giriş Tarihi: 06.04.2022 08:53
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Marmaray’ı çok merak ediyorum diyen Ajda Pekkan’a yapımcısından sürpriz hediye

Ajda Pekkan'ın hafta başı Günaydın'a verdiği röportaj olay oldu. Süperstar'ın "İstanbul'u gönlümce gezmek istiyorum ama olmuyor. Metroya, metrobüse binmedim, Marmaray'ı çok merak ediyorum" açıklaması, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olmuştu.

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Marmaray’ı çok merak ediyorum diyen Ajda Pekkan’a yapımcısından sürpriz hediye

Yapımcı Samsun Demir, İstanbul'u gönlünce dolaşamamaktan yakınan sanatçısına, orkideler eşliğinde, İstanbul'da metro, metrobüs, vapur ve Marmaray'a binişte kullanılan İstanbulkart hediye etti.

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Marmaray’ı çok merak ediyorum diyen Ajda Pekkan’a yapımcısından sürpriz hediye

Samsun Demir, Süperstar'a şehrin altını üstüne getirmeyi teklif etti.

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Marmaray’ı çok merak ediyorum diyen Ajda Pekkan’a yapımcısından sürpriz hediye

Süperstar Ajda Pekkan, Günaydın'a çok özel açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanının etkinliklerine katıldığı için eleştirilmesini anlayamadığını söyleyen Pekkan, "Cumhurbaşkanımız, tüm milletimizin seçimi ile belirlenmiş bir kişi ve hepimizin Cumhurbaşkanıdır. Devletimiz herhangi bir organizasyona davet ettiği zaman tabii ki katılıyorum" dedi...

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Marmaray’ı çok merak ediyorum diyen Ajda Pekkan’a yapımcısından sürpriz hediye

Ajda Pekkan, "İstanbul'u gönlümce gezmek istiyorum ama olmuyor" dedi ve ekledi: "Mesela Marmaray'ı çok merak ediyorum. Kapalıçarşı, Tahtakale, Galata, Perşembe Pazarı'na gidememek de içimde ukde"