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Haberler Galeri 4 aylık hamile olan Demet Evgar’ın kızına vereceği isim belli oldu

4 aylık hamile olan Demet Evgar’ın kızına vereceği isim belli oldu

6 yıldır aşk yaşayan Demet Evgar ve işletmeci Levent Babataş, geçtiğimiz haftalarda evlerinde gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girdi. Bebek beklediği iddialarının hemen ardından nikah masasına oturan güzel oyuncunun 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kız bebek bekleyen çiftin çocuklarına hangi ismi vereceği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 06.04.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 09:16
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4 aylık hamile olan Demet Evgar’ın kızına vereceği isim belli oldu

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, altı yıldır devam eden birlikteliklerini nikah masasına taşıdı.

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4 aylık hamile olan Demet Evgar’ın kızına vereceği isim belli oldu

Evgar'ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş'ın nikah şahitliğini de çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlendi.

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4 aylık hamile olan Demet Evgar’ın kızına vereceği isim belli oldu

Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından; Evgar-Babataş çiftinin düğünü dostlarının da katılımı ile yaz aylarında gerçekleşeceği öğrenildi.

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4 aylık hamile olan Demet Evgar’ın kızına vereceği isim belli oldu

BELİRGİNLEŞEN KARNI GÖZÜKTÜ

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ofisi'nin ilk 'İyi Niyet Elçisi' seçilen Demet Evgar, geçtiğimiz haftalarda bebek beklediği iddialarıyla gündeme gelmişti. Dört aylık hamile olduğu öne sürülen Evgar, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.

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4 aylık hamile olan Demet Evgar’ın kızına vereceği isim belli oldu

KARNI BÜYÜDÜ

Nikah töreninden özel anları Evgar'ın yakın dostu Gülcan Arslan paylaştı. Ünlü oyuncunun yayınladığı bir videoda, Evgar'ın karnının bir hayli büyüdüğü görüldü.