06 Nisan 2022, Çarşamba
4 aylık hamile olan Demet Evgar’ın kızına vereceği isim belli oldu
6 yıldır aşk yaşayan Demet Evgar ve işletmeci Levent Babataş, geçtiğimiz haftalarda evlerinde gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girdi. Bebek beklediği iddialarının hemen ardından nikah masasına oturan güzel oyuncunun 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kız bebek bekleyen çiftin çocuklarına hangi ismi vereceği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 06.04.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 09:16
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