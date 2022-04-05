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Bergen’in katili Halis Serbest filmin yapım şirketine tazminat davası açtı: "Ölüm tehditleri alıyorum"

Şarkıcı Bergen'i katleden eski kocası Halis Serbest, bir müddet önce vizyona giren ve izlenme rekorları kıran 'Bergen' filminin yapım şirketine, 'kişilik haklarına saldırı' olduğu iddiası ile maddi-manevi tazminat davası açtı. Öte yandan film Serbest'in yaşadığı Kozan ilçesinde gösterime girmemişti. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 05.04.2022 15:25
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Bergen’in katili Halis Serbest filmin yapım şirketine tazminat davası açtı: Ölüm tehditleri alıyorum

Halis Serbest'in avukatı Taylan Perver Yalnız, müvekkilinin hayatının rızası olmadan filme konu olduğunu ifade ederek, "Müvekkilim inanılmaz derece ölüm tehditleri alıyor. Bununla beraber sosyal medyada sürekli hakarete maruz kalıyor. Ortada kişinin rızası olmadan çekilmiş bir Film ve hukukun zedelendiği bir durum vardır" şeklinde konuştu.

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Bergen’in katili Halis Serbest filmin yapım şirketine tazminat davası açtı: Ölüm tehditleri alıyorum

FİLM KOZAN'DA GÖSTERİME GİRMEDİ

Arabesk-fantezi dalında seslendirdiği eserlerle ünlenen, 1989 yılında boşandığı eşi Halis Serbest tarafından öldürülen şarkıcı Bergen'in hayatını konu alan Bergen filmi, mart ayında vizyona girdi.

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Bergen’in katili Halis Serbest filmin yapım şirketine tazminat davası açtı: Ölüm tehditleri alıyorum

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Tilbe Saran ve Erdal Beşikçioğlu'nun üstlendiği film, yoğun ilgi gördü.

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Bergen’in katili Halis Serbest filmin yapım şirketine tazminat davası açtı: Ölüm tehditleri alıyorum

Bergen'i öldüren Halis Serbest'in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde ise film gösterime girmedi.

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Bergen’in katili Halis Serbest filmin yapım şirketine tazminat davası açtı: Ölüm tehditleri alıyorum

"GERÇEKTEN ÇOK UZAK, HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

Halis Serbest, söz konusu film gösterime girmeden önce avukatı aracılığıyla Kozan 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne kişilik haklarına saldırı iddiasıyla gösterimin durdurulması için ihtiyati tedbir kararı alınması adına dilekçe sundu.