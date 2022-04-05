05 Nisan 2022, Salı
Bergen’in katili Halis Serbest filmin yapım şirketine tazminat davası açtı: "Ölüm tehditleri alıyorum"
Şarkıcı Bergen'i katleden eski kocası Halis Serbest, bir müddet önce vizyona giren ve izlenme rekorları kıran 'Bergen' filminin yapım şirketine, 'kişilik haklarına saldırı' olduğu iddiası ile maddi-manevi tazminat davası açtı. Öte yandan film Serbest'in yaşadığı Kozan ilçesinde gösterime girmemişti. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 05.04.2022 15:25
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