Bergen’in katili Halis Serbest filmin yapım şirketine tazminat davası açtı: "Ölüm tehditleri alıyorum"

Halis Serbest'in avukatı Taylan Perver Yalnız, müvekkilinin hayatının rızası olmadan filme konu olduğunu ifade ederek, "Müvekkilim inanılmaz derece ölüm tehditleri alıyor. Bununla beraber sosyal medyada sürekli hakarete maruz kalıyor. Ortada kişinin rızası olmadan çekilmiş bir Film ve hukukun zedelendiği bir durum vardır" şeklinde konuştu.