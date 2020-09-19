Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May’in eşi bakın kim çıktı!

Atv'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın yıldızları Jessica May ve Hilmicem İntepe, magazin gündemine oturdu. Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi hikayesiyle dikkatleri çekerken dizi oyuncularının özel hayatı da merak konusu oldu. Dizide Maria karakterine hayat veren Jessica May'in kiminle evli olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May'in eşi...