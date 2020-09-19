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Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May’in eşi bakın kim çıktı!

Atv'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın yıldızları Jessica May ve Hilmicem İntepe, magazin gündemine oturdu. Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi hikayesiyle dikkatleri çekerken dizi oyuncularının özel hayatı da merak konusu oldu. Dizide Maria karakterine hayat veren Jessica May'in kiminle evli olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May'in eşi...

Giriş Tarihi: 19.09.2020 17:09 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 17:11
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Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May’in eşi bakın kim çıktı!

Maria ile Mustafa dizisi büyük bir merakla beklenirken dizi oyuncuları da özel hayatlarıyla merak konusu oldu. Dizide Maria karakterine hayat veren Jessica May'in kiminle evli olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May'in eşi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May’in eşi bakın kim çıktı!

SEDA BAKAN

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Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May’in eşi bakın kim çıktı!

SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL

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Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May’in eşi bakın kim çıktı!

SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL

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Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May’in eşi bakın kim çıktı!

BUĞRA GÜLSOY