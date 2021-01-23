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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Maraşlı’da Mahur’u bekleyen büyük tehlike! Maraşlı’ya inanacak mı? Maraşlı’da Mahur’u bekleyen büyük tehlike! Maraşlı’ya inanacak mı?
Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Savaş'ın hapiste çok kalmayacağından emin olan Maraşlı, Mahur'a aile içinden birinin onu öldürmek istediğini söyler. Bu gerçekle mücadele etmekte zorlanan Mahur kendisini büyük bir tehlikenin ortasında bulur. Peki Mahru Maraşlı'ya inanacak mı? İşte Maraşlı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 23.01.2021 13:23 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 13:23
Maraşlı, Mahur'a onu öldürmek isteyenin aile içinden biri olduğunu söyler ve şüphelerinin sebebini anlatır. Mahur delirecek gibi olur.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Maraşlı, Savaş'ın hapiste çok kalmayacağından emindir. Mahur, Maraşlı'ya inanacak mı?
Mahur, ailesinden birinin onu öldürmek istediği gerçeği ile mücadele etmekte zorlanır. Maraşlı haklı mıdır? Gerçekten ailesinden biri Mahur'un ölmesini mi istemektedir?
Maraşlı ise bu gerçeğe ulaşabilmek için Mahur'la birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyler. Mahur, Maraşlı'yı dinleyecek mi?
Savaş, tutuksuz yargılanma talebi ile serbest bırakılır. Artık tüm aile üyeleri hem Mahur için hem de kendileri için korkmaya başlarlar. Hayatı hala tehlikede olan Mahur için Savaş yeni bir anlaşma yapmak ister. Mahur ve ailesi Savaş'ın anlaşma isteğini kabul edecek mi?